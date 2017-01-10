Биньямин Нетаниягу провел встречу с руководством и членами AIPAC

Во вторник, 10 января, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с руководством и членами правления AIPAC, прибывшими в Израиль из США.

Премьер-министр Нетанниягу вновь заявил, что Израиль располагает достоверной информацией о том, что администрация Обамы принимала участие в разработке формулировки антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН № 2334 и настояла на ее принятии.

Премьер-министр пояснил, что решение администрации отражает резкий отход от устоявшейся в течение многих лет политики правительств США и обеих партий. Он процитировал экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая ветировала резолюции, определяющие Иерусалим как оккупированную палестинскую территорию.