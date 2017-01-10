СМИ: адвокаты Эльора Азарии попросили отложить суд

По информации сайта Мааriv, представители защиты обратились к суду с просьбой отложить заседание по делу военнослужащего Эльора Азарии, на котором должна быть избрана для него мера пресечения.

По информации этого издания, просьба была аргументирована необходимостью подготовки свидетелей защиты.

Издание пишет, что адвокаты военнослужащего пока не получили ответа на свою просьбу.

В то же время министр обороны Авигдор Либерман в своем блоге на Facebook призвал израильтян прекратить шумиху и нападки на судебную систему и армию. "Ввиду большого количества обращений в мою канцелярию по поводу Эльора Азарии, я хочу еще раз сказать, чтобы внести полную ясность: те, кто хотят помочь Эльору Азарии, должны успокоиться, перестать создавать шумиху и устраивать беспорядки. Мы все помним, что речь идет о прекрасном солдате, с одной стороны, и террористе, пришедшем убивать евреев, с другой. Мы делаем все необходимое, чтобы сохранить принципы ЦАХАЛа и уберечь солдата. Все остальное только наносит вред", - написал Авигдор Либерман.





