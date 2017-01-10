Конфликт между "Сохнутом" и BDSM-клубом: комментарии сторон

Как писала наша редакция в конце прошлого года, дальнейшая судьба единственного в Израиле BDSM-клуба "Dungeon" остается под вопросом, поскольку компания "Иштатфует бе-Нехасим" (дочерняя компания "Сохнута", управляющая недвижимостью Еврейского агентства), отказалась продлевать с хозяином "Dungeon" договор об аренде помещения.

- Фетиш-выставка в клубе Dungeon. Фоторепортаж 2015 года

Когда в СМИ появилась новость о том, что, по словам хозяина "Dungeon", распоряжение об отказе продлить договор об аренде исходило лично от Натана Щаранского, один из завсегдатаев клуба и известный представитель израильского BDSM-сообщества Шая "Вавилон" Станилов опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо главе "Сохнута". В этом письме Станилов обращается к Натану Щаранскому как к "искреннему правозащитнику" и пишет, что будет рад встретиться с главой Еврейского агентства, ответить на все его вопросы и объяснить, "насколько важно современному человеку умение цивилизованно, взвешенно и ответственно общаться на сексуальные темы, что и является одной из главных задач клуба".

Корреспондент NEWSru.co.il побывал в BDSM-клубе "Dungeon" и поговорил с автором письма о том, что побудило его обратиться к Щаранскому с таким предложением.

Шая, как бы вы объяснили человеку, который ни разу не был в BDSM-клубе и даже не читал "50 оттенков серого", что такое BDSM?

BDSM – это аббревиатура, которая означает бондаж (связывание), доминирование, подчинение, садизм и мазохизм. То есть, это сплав различных, иногда не связанных между собой практик. Одни увлекаются только садо-мазо, другим нравится подчинение или доминирование, а также любые ролевые игры – психологические или ситуативные. К BDSM-сообществу относят себя и фетишисты, которые просто любят одеваться в кожу или в латекс. Кстати, если относить к BDSM-сообществу фетишистов, то аудитория расширится бесконечно. Мы все (конечно, я о присутствующих не говорю), но абсолютно мы все являемся фетишистами, поскольку не бывает сексуальной жизни без какого-то определенного фетиша – это может быть часть тела, одежда, поза, ситуация.

Какие вечеринки проходят в "Dungeon"? Посетители пользуются всей этой атрибутикой, которая находится в клубе, – клетками, плетками, ремешками и так далее?

Здесь проходят различные танцевальные вечеринки – вечеринки свингеров, фетиш-вечеринки и так далее. Кто-то пользуется этими атрибутами, кто-то просто смотрит на них или на людей, которые ими пользуются. Здесь существует дресс-код, люди приходят только в одежде, соответствующей конвенции, – в провокативной одежде. Но вот эти девочки, которые ходят здесь в практически ничего не прикрывающих юбках, могут быть совершенно уверены, что к ним никто не пристанет, не тронет и не будет пялиться. Тогда как придя в самых строгих брюках на конвенциональную вечеринку девушки, к сожалению, никогда не застрахованы от домогательств. У нас этого быть не может, потому что у людей, которые находятся в BDSM-консенсусе, есть определенный кодекс поведения, внутренняя дисциплина. Кроме того, большинство посетителей клуба сексуально реализованы. В основном сюда ходят пары и свингеры. И если пара займется в "Лабиринте" (отдельное помещение в клубе, куда пускают только пары и женщин-одиночек – прим. редакции) сексом, то вокруг них не соберется любопытствующая и подбадривающая толпа, как может, и мы часто об этом слышим, произойти на обычной дискотеке.

Прямо на входе в клуб висит экран, на котором написано "Нет" – значит "нет". Наверное, одной внутренней дисциплины мало.

Важно и то, и другое. В клубе очень жесткие правила и очень хорошая охрана. Посетители знают, что, если поведут себя неправильно, их не просто отсюда выкинут, но и никогда больше не впустят. Плюс, кого попало в клуб не впускают. На этой же улице есть еще три "конвенциональных" клуба, и полиция в них бывает почти каждую неделю. А сюда с момента открытия полицию не вызывали ни разу. Это происходит как за счет правил, так и за счет того, что сюда приходят люди, объединенные одним интересом.

Какие в клубе еще есть ограничения и запреты?

Здесь строго запрещены две самые опасные практики BDSM – удушение и связывание. Чтобы применять удушение, нужно очень хорошо владеть как теорией, так и практикой BDSM, и проводить такие сессии в клубе, где гремит музыка и у тебя нет эксклюзивного контакта с партнером крайне опасно. То же самое касается связывания – это вообще одна из самых опасных практик BDSM, когда можно пережать важный нерв или сухожилие.

Кроме того, поскольку клуб не определяет себя как свингерский, здесь не принято заниматься сексом на людях. Вам самим это будет некомфортно, поскольку никто этого не делает.

И запрещена фото- и видеосъемка.

Почему?

Во-первых, не все люди хотят, чтобы их сексуальная жизнь стала достоянием гласности. Во-вторых, не все хотят, чтобы их имя было связано с BDSM, поскольку сексуальная грамотность общества является достаточно низкой, и у большинства людей нет четкого понимания, что такое BDSM. Поэтому люди, которые это практикуют, боятся быть превратно понятыми. Ведь очень многие воспринимают BDSM как нечто недостойное, нехорошее, призывающее к насилию. "Ах, ты любишь BDSM? Значит, тебе нравится, когда тебя молотком по голове бьют? Или ты садист и насильник?" Люди не знают, не понимают, зачем и как это делается, какие удовольствия можно при этом испытывать, чем BDSM отличается от обыкновенного секса. Ведь забавно, что когда, скажем, "в доктора" играют дети, родители из-за этого не паникуют, а когда в ролевые игры играют взрослые, этого принято бояться.

У нас не хватает общей сексуальной культуры даже на то, чтобы люди, которые находятся в конвенциональном супружеском союзе, свободно говорили о своих фантазиях. Многие не знают, как хорошо, качественно, радостно заниматься сексом. А ведь секс – это форма общения. И чем цивилизованнее человек, тем его общение качественнее.

И вы считаете, что в BDSM-сообществе процветает такое высококачественное сексуальное общение?

Как минимум в нем состоят люди, которые к этому стремятся. Естественно, я не консультант по BDSM и не стал бы сейчас читать вам лекции, но если вы отложите микрофон и скажете, что мол давно хотите что-то попробовать, но не знаете, как это правильно сделать, я с удовольствием вам все расскажу. Я ведь занимаюсь этим всего лишь каких-то 30 лет, еще с Советского Союза.

Секса в Советском Союзе не было, а BDSM был?

Только я тогда не знал, что это так называется.

Зачем любителям BDSM вообще нужен клуб?

А зачем люди ходят на дискотеки? В клубы караоке? В бары? Почему бы им не пить то же пиво дома на кухне?

Наверное, потому что люди стадные существа.

Мне больше нравится говорить "социальные творения". Нам очень важно быть окруженными другими людьми. Поэтому мы ходим в кино, переживая вместе со всем залом. Ходим в бары, где выпиваем и смотрим на других людей. Мне очень важно не только себя показать, но и на других посмотреть и убедиться в том, что есть такие же люди, как я. Нам важно обменяться мнениями, похвастаться новыми нарядами, послушать вместе новую музыку, потанцевать под нее, обменяться новостями и улыбками. Это обыкновенное общение, как в любом другом тематическом клубе, где есть завсегдатаи.

Сюда может прийти человек с улицы?

Просто человек с улицы, который случайно проходил мимо и увидел клуб, сюда не войдет, потому что он прежде всего вряд ли будет подобающе одет. Если же он случайно будет одет подходящим образом, он постоит в очереди, на него посмотрит селектор и, если он покажется селектору вменяемым и подходящим для клуба человеком, селектор может его пропустить.

Если же речь идет о человеке, который здесь ни разу не был, но ищет BDSM-клуб целенаправленно, то он, конечно, может сюда попасть, зайдя на сайт или Facebook клуба и связавшись с его хозяином. Как делаю я, когда еду в другую страну.

Давайте поговорим о том, что происходит с клубом сегодня.

Несколько дней назад клуб должен был покинуть это помещение, поскольку компания "Иштатфует бе-Нехасим" отказалась продлевать договор об аренде. Тут надо сказать, что у клуба нет никаких задолженностей, к его хозяину за последние 16 лет не было ни одной претензии ни от владельцев помещения, ни от властей.

До того, как Амос Леви в 2010 году снял этот полуподвал, помещение три года пустовало. Мы с Амосом ходили здесь как в фильме "Индиана Джонс или Храм Судьбы". Помните, они там идут, а у них под ногами хрустят какие-то членистоногие? Вот и у нас под ногами хрустели полчища дохлых тараканов. Здесь не было ни вентиляции, ни канализации. Сразу после открытия клуба на сайте Mako появилась статья о том, что мол под носом у "Сохнута" свил гнездо клуб "альтернативного секса" (я цитирую), и это возмутительно. Я понимаю, что об этом тут же было доложено Щаранскому, и тому это вряд ли понравилось. Как рассказывает Амос, уже тогда от руководства "Иштатфует бе-Нехасим" потребовали нас отсюда выгнать, но у нас был договор об аренде. Интересно, что в 2012 году руководство "Иштатфует бе-Нехасим" прислало Амосу Леви письмо, в котором заявляется о намерениях продлить договор до 2020 года (письмо, на основании которого хозяин клуба "Dungeon" Амос Леви подал судебный иск против "Иштатфует бе-Нехасим" и их отказа продлевать договор об аренде – прим. редакции). А в 2015 году руководство компании внезапно изменило свое мнение и прислало Леви письмо, в котором говорится, что им не было известно о предназначении помещения и они не намерены продлевать с ним договор (копии писем находятся в распоряжении редакции – прим. редакции).

Поскольку мы с вами не юристы, а суд еще не высказался на эту тему, давайте отложим историю с этими письмами. Получается, что все, о чем вы рассказываете, нельзя назвать ни нарушением юридических договоренностей, ни нарушением чьих-то прав. Клуб – это частный бизнес. У клуба закончился договор об аренде, и владелец помещения имеет полное право отказать в продлении договора. Я понимаю, что Леви не хочется уходить с насиженного места, тратить деньги на обустройство помещения и терять клиентов, но, простите, такие проблемы есть у всех арендаторов. Что вас так возмущает?

На иврите есть прекрасное выражение כשר אבל מסריח ("кошерно, но смердит"). Если бы к клубу относились как к бизнесу, который исправно платит аренду и не доставляет хлопот, то всей этой истории не было бы. Помещение и дальше будет пустовать, как пустовало до клуба. И генеральный директор, а также оба заместителя гендиректора, неоднократно говорили Амосу Леви, что распоряжение исходило лично от главы "Сохнута" Натана Щаранского, который недоволен тем, что в принадлежащем Еврейскому агентству здании находится клуб BDSM.

Вы хотите понять, почему это задевает лично меня? У меня нет никаких финансовых сантиментов в отношении Амоса Леви, хотя мы дружим много лет. Я не зарабатываю в клубе ни копейки. И очевидно, что клуб найдет другое помещение. Но всем запомнится, что клуб был закрыт именно потому, что это BDSM-клуб. Запомнится, что "придушили вертеп". И это будет формировать общественное мнение к людям, состоящим в BDSM-конвенции. А речь идет о людях, которые не нарушают никаких законов, о добропорядочных гражданах. И то, как, где и каким сексом они занимаются – не имеет никакого отношения ни к господину Щаранскому, ни к "Сохнуту", ни к отношениям между владельцем и арендатором.

Ведь если бы это был клуб для растления малолетних или публичный дом, что запрещено законодательством государства Израиль, его хозяин совершал бы уголовное преступление и должен был бы отвечать за это согласно букве закона. Но поскольку здесь не нарушают никаких законов, то все, что здесь происходит, является совершенно легитимным.

Открытое письмо Щаранскому – это такой трюк? Попытка (успешная, надо сказать) привлечь внимание СМИ? Вы ведь не думаете, что это поможет.

Почему? Знаете, я о Щаранском впервые услышал в 1978 году, когда купил свой первый приемник, по всяким "голосам". Конечно, не только о нем, но и о Сахарове, Боннер, Солженицыне и других. Я постепенно вникал в идеи правозащитников, они казались мне очень логичными. И с тех пор для меня ничего не изменилось. Конечно, я с тех пор многое пережил, многое узнал, многому научился, но моя позиция по поводу того, какими должны быть права человека, что должно соблюдаться в первую очередь, что важнее – интересы государства или личности, какую часть жизни индивида должно занимать государство, что важнее – идеология или совесть, – все это для меня и по сей день практически не изменилось. И я искренне хочу убедиться в том, что человек, который когда-то был одним из тех, кто воспитал во мне эти принципы, кто боролся за них и сел за них в тюрьму, остался тем же человеком.

В пресс-службе "Сохнута" на запрос редакции NEWSru.co.il заявили, что решение не продлевать договор об аренде с клубом "Dungeon" было принято компанией "Иштатфует бе-Нехасим". Пресс-служба "Сохнута" подчеркнула, что глава Еврейского агентства Натан Щаранский не отдавал никаких распоряжений касательно аренды занимаемого клубом помещения, и что руководство "Сохнута" вообще не занимается вопросами аренды принадлежащей агентству недвижимости.

Руководство компании "Иштатфует бе-Нехасим" отказалось ответить на вопросы редакции NEWSru.co.il. Заместитель генерального директора компании Отниэль Гадаси объяснил нашему корреспонденту, что не может комментировать ситуацию, поскольку стороны обратились в суд.

Материал подготовила Алла Гаврилова. Фотографии Марии Кашевник (NEWSru.co.il) и SheRa Tal (Dungeon)





