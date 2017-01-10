10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принятия в Израиле сирот из Алеппо

По информации 10-го канала ИТВ, МИД и Еврейское агентство "Сохнут" проверяют возможность принятия в Израиле десятков сирот из Алеппо.

По данным телеканала, в случае, если операция будет одобрена, сирийские дети получат в Израиле статус беженцев и будут размещены в интернатах, где они смогут получить образование. В репортаже отмечалось, что сложность заключается еще и в том, что для принятия сирот из Сирии Израилю необходимо помощь третьей страны.

Кроме того, Израиль столкнется с еще одной сложностью: ему придется решать вопрос с нелегалами из стран Африки, подавшими документы на получение статуса беженцев.

10 канал сообщил, что министр внутренних дел Арье Дери сформировал специальную комиссию, в которую вошли представители министерства и Управления регистрации населения, которая займется подготовкой к возможной операции по приему сирот из Сирии.



