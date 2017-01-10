Медэксперты: иерусалимский террорист был убит солдатами и гражданским лицом

По информации 2-го канала ИТВ, вскрытие террориста, совершившего наезд на израильских военнослужащих в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, показало, что он был ликвидирован военнослужащими и гражданским лицом.

Этот вывод был сделан на основании того, что в теле террориста были обнаружены пули двух калибров: 5,56 мм и 9 мм.

В результате действий террориста Фади аль-Кунбары, направившего 8 января свой автомобиль на группу солдат в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, погибли Яэль Йекутиэль, Шир Хаджадж, Шира Цур, Эрез Орбах (20 лет).





