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В Израиле

Медэксперты: иерусалимский террорист был убит солдатами и гражданским лицом

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:52 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

По информации 2-го канала ИТВ, вскрытие террориста, совершившего наезд на израильских военнослужащих в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, показало, что он был ликвидирован военнослужащими и гражданским лицом.

Этот вывод был сделан на основании того, что в теле террориста были обнаружены пули двух калибров: 5,56 мм и 9 мм.

В результате действий террориста Фади аль-Кунбары, направившего 8 января свой автомобиль на группу солдат в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, погибли Яэль Йекутиэль, Шир Хаджадж, Шира Цур, Эрез Орбах (20 лет).



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