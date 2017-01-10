Нетаниягу, Либерман и Айзенкот посетили дивизию Иудеи и Самарии

Во вторник, 10 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Авигдор Либерман и начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот посетили базу 877-й территориальной дивизии Иудеи и Самарии.

Во время визита главе правительства и министру обороны были продемонстрированы образцы вооружений, конфискованных в последнее время у палестинских арабов на территории Иудеи и Самарии.

Выступая перед военнослужащими, Нетаниягу отметил, что палестинская администрация не осуждает террористическую деятельность и даже поощряет террористов.

В состав дивизии Иудеи и Самарии входят бригады "Менаше", "Эфраим", "Шомрон", "Биньямин", "Эцион", "Йехуда", а также спецподразделение "Дувдеван" и другие подразделения, которые регулярно проводят операции по задержанию палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности, конфискуют оружие и финансовые средств террористов, закрывают мастерские, в которых производят вооружения и взрывные устройства.