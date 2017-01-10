На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба

В ночь на вторник, 10 января, полиция задержала трех несовершеннолетних арабов, подозреваемых в том, что бросили бутылку с "коктейлем Молотова" и запускали петарды в сторону сотрудников сил безопасности в квартале Джабель Мукабр в Иерусалиме.

Полиция также задержала четверых жителей Старого города в столице, подозреваемых в том, что изобразили графити со словами поддержки теракта, совершенного 8 января в Иерусалиме. Речь идет о жителях арабского квартала Старого города в возрасте 13, 16 и 20 лет.

После первого допроса 13-летний подозреваемый был освобожден, а остальные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.