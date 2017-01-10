10 января 2017 г.
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В Израиле

На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати фото
На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба
На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба
На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба
ВСЕ ФОТО

В ночь на вторник, 10 января, полиция задержала трех несовершеннолетних арабов, подозреваемых в том, что бросили бутылку с "коктейлем Молотова" и запускали петарды в сторону сотрудников сил безопасности в квартале Джабель Мукабр в Иерусалиме.

Полиция также задержала четверых жителей Старого города в столице, подозреваемых в том, что изобразили графити со словами поддержки теракта, совершенного 8 января в Иерусалиме. Речь идет о жителях арабского квартала Старого города в возрасте 13, 16 и 20 лет.

После первого допроса 13-летний подозреваемый был освобожден, а остальные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
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