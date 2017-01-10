11 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

В знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа в среду, 11 января, в арабском секторе пройдет всеобщая забастовка.

Население Калансуа составляет около 21,5 тысячи человек. Почти все жители этого населенного пункта – арабы-мусульмане.

Предыдущая всеобщая забастовка в арабском секторе проводилась весной прошлого года и была приурочена к так называемому "Дню земли".

В 2015 году такие забастовки проводились в знак солидарности с северным крылом "Исламского движения".

Обычно в рамках таких забастовок в арабских населенных пунктах не работают школы и муниципальные службы. Часто к забастовочным санкциям присоединяются предприятия и магазины.





