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В Израиле

11 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

время публикации: 14:31 | последнее обновление: 14:42 блог версия для печати фото
11 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

В знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа в среду, 11 января, в арабском секторе пройдет всеобщая забастовка.

Население Калансуа составляет около 21,5 тысячи человек. Почти все жители этого населенного пункта – арабы-мусульмане.

Предыдущая всеобщая забастовка в арабском секторе проводилась весной прошлого года и была приурочена к так называемому "Дню земли".

В 2015 году такие забастовки проводились в знак солидарности с северным крылом "Исламского движения".

Обычно в рамках таких забастовок в арабских населенных пунктах не работают школы и муниципальные службы. Часто к забастовочным санкциям присоединяются предприятия и магазины.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2016 г.
"День земли": в арабском секторе всеобщая забастовка и акции протеста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2015 г.
В арабском секторе проводится всеобщая забастовка







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