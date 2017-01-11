В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин

Вечером во вторник, 10 января, на объездном шоссе возле деревни Хусан, недалеко от Бейтар-Илита, палестинские арабы забросали камнями несколько автомобилей и автобус с израильскими номерными знаками.

Как сообщает сайт 0404.co.il, в результате "каменной атаки" один человек получил легкие ранения, транспортным средствам был причинен ущерб.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась, медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия.

Нападавшие скрылись. Военнослужащие ЦАХАЛа ведут их поиск.