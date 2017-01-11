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В Израиле

В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин

время публикации: 10 января 2017 г., 23:22 | последнее обновление: 10 января 2017 г., 23:22 блог версия для печати фото
В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин

Вечером во вторник, 10 января, на объездном шоссе возле деревни Хусан, недалеко от Бейтар-Илита, палестинские арабы забросали камнями несколько автомобилей и автобус с израильскими номерными знаками.

Как сообщает сайт 0404.co.il, в результате "каменной атаки" один человек получил легкие ранения, транспортным средствам был причинен ущерб.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась, медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия.

Нападавшие скрылись. Военнослужащие ЦАХАЛа ведут их поиск.

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