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В Израиле

Сын Биньямина Нетаниягу выдвинут кандидатом на "больших праймериз" "Ликудиады"

время публикации: 17:45 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
Яир Нетаниягу

Организаторы "Ликудиады", которая в этом году будет проводиться во второй раз, опубликовали имена кандидатов, которые примут участие в "больших праймериз". Среди участников – этой политической игры старший сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яир.

Также в выборах примут участие адвокат Лиор Кацав, брат экс-президента Моше Кацава, Гилад Шарон, сын экс-главы правительства Ариэля Шарона, и Джуди Нир-Мозес-Шалом, супруга экс-министра Сильвана Шалома.

По информации сайта газеты "Маарив", организаторы также включили в список кандидатов рэпера Йоава Элиаси, однако он потребовал его вычеркнуть. В своем блоге рэпер написал, что лучше бы депутаты от "Ликуда" потратили по 1.000 шекелей не на отдых в Эйлате и игры, а на какое-нибудь полезное дело.

Обозреватель сайта Maariv Арик Бендер связался с организаторами "Ликудиады", решив, что Яир Нетаниягу решил делать карьеру в политике, пойдя по стопам своего отца. Однако советник по работе с прессой заявил Maariv-online, что имя Яира Нетаниягу было включено в список кандидатов без его разрешения.



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