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В Израиле

Компьютеры Управления тюрем подверглись хакерской атаке с российских IP-адресов

время публикации: 20:31 | последнее обновление: 20:54 блог версия для печати фото
Компьютеры Управления тюрем подверглись хакерской атаке с российских IP-адресов

В течение месяца компьютеры медицинской службы Управления тюрем подвергались хакерской атаке. В компьютерах, интересовавших хакеров, хранится информация о заключенных, а также история их болезней. Об этом сообщила программа "Мабат", выходящая на Первом канале израильского телевидения.

В репортаже отмечалось, что атака на компьютеры ШАБАС производилась с IP-адресов, находящихся в России. Однако специалисты по компьютерной безопасности не спешат обвинять в атаке россиян. Они не исключают, что злоумышленники могли воспользоваться прокси-серверами.

Атака была обнаружена специалистами киберподразделения полиции с помощью специального программного обеспечения, установленного на компьютеры ШАБАС.

В репортаже отмечалось, что Управление тюрем отказалось комментировать информацию о хакерской атаке на свою сеть.



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