Депутат Малиновская предложила запретить некоторые виды рекламы, в том числе - интимных услуг

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, запрещающий оставлять рекламные материалы под дворниками припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба НДИ.

"Рекламные флайеры, оставленные под дворниками на лобовом стекле, являются серьезным загрязняющим фактором. Они валяются на улицах, а в дождливую погоду превращаются в грязь. Законопроект предполагает штраф 1500 шекелей за распространение рекламных материалов таким образом", – говорится в сообщении.

Особо отмечено, что отдельное внимание в законе уделяется запрету распространения рекламы интимных услуг.

"Это известное явление, – говорит адвокат и депутат Юлия Малиновская. – Рекламодатель навязывает гражданам свою рекламу, оставляя ее на лобовом стекле автомобиля и вторгаясь тем самым в частную собственность граждан. Это недостойно. Граждане, не заинтересованные в этой рекламе, вынуждены убирать ее с лобового стекла, выбрасывать или отмывать грязь, если флайер размок и прилип к стеклу. У рекламодателей есть достаточно других возможностей довести до сведения потребителей информацию о своих товарах и услугах. Но рекламировать себя на частной собственности граждан, которые не давали им на это свое согласие, да еще и способствовать загрязнению окружающей среды – это беспредел, и он должен прекратиться".





