Взорван автомобиль певицы Маргалит Цанани

Днем 10 января на улице а-Алия а-Шния в Азуре был слышен хлопок, похожий на звук взрыва. Пресс-служба полиции сообщила, что к месту происшествия был отправлен сапер. Проверив место, он сообщил, что взрыв произошел в припаркованном автомобиле.

В результате этого инцидента не было пострадавших.

СМИ, в том числе сайт 0404.co.il, сообщили, что автомобиль принадлежит певице Маргалит Цанани.

По словам Цанани, "мотор машины взорвался по неизвестной ей причине" . Она предположила, что речь идет о технической неисправности.

После того, как сапер закончил работу, пресс-служба полиции сообщила, что в автомобиле Маргалит Цанани сработало взрывное устройство. Согласно данным предварительного расследования, речь идет об уголовном преступлении, а не о теракте.

В 2011 году певица Маргалит Цанани была признана судом виновной в шантаже и угрозах. В рамках внесудебной сделки она была приговорена к шести месяцам общественных работ.

Цанани также подозревалась в предоставлении преступной группировке Мульнера возможности влиять на результаты реалити-шоу "Рождение звезды" ("Кохав Нолад"). Дело Марголь стало поводом для бурного обсуждения в СМИ проблемы связей криминалитета с шоу-бизнесом.





