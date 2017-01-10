20-й канал ИТВ: Нетаниягу не поедет на инаугурацию Дональда Трампа

По информации 20-го канала израильского телевидения, Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.

Это издание цитирует источник в канцелярии израильского премьера, который подтвердил, что Нетаниягу получил приглашение на инаугурацию, но приехать в Вашингтон не сможет. При этом источник подчеркнул, что это не связано с возбужденным против Нетаниягу расследованием.

Отметим, что 31 декабря газета Тhe New York Post сообщала, что команда переходного периода, сформированная избранным президентом США Дональдом Трампом, "настоятельно" приглашает главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу прибыть на инаугурацию, которая состоится 20 января или же встретиться с новым главой Белого дома до этой церемонии. Газета напоминала, что возглавляет эту команду зять Трампа Джаред Кушнер, выросший в еврейской семье, соблюдающей традиции иудаизма. При этом в команде Трампа говорили, что Нетаниягу склонен принять приглашение.