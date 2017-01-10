10 января 2017 г.
последняя новость: 16:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:11 20-й канал ИТВ: Нетаниягу не поедет на инаугурацию Дональда Трампа
15:56 В ашдодской части побережья Средиземного моря обнаружено 200-метровое пятно нефти
15:06 Взорван автомобиль певицы Маргалит Цанани
14:31 11 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка
13:45 Нетаниягу, Либерман и Айзенкот посетили дивизию Иудеи и Самарии
13:15 Изменена процедура получения виз для израильтян, направляющихся в Азербайджан
13:00 Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля
12:30 За 5 лет число школьниц, изучающих естественные науки, выросло на 25%
12:00 О жилье, бюджете и "Кулану". Интервью с министром финансов Моше Кахлоном
11:33 Прокуратура закрыла дело в отношении фермера, застрелившего грабителя
В Израиле

20-й канал ИТВ: Нетаниягу не поедет на инаугурацию Дональда Трампа

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
20-й канал ИТВ: Нетаниягу не поедет на инаугурацию Дональда Трампа

По информации 20-го канала израильского телевидения, Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.

Это издание цитирует источник в канцелярии израильского премьера, который подтвердил, что Нетаниягу получил приглашение на инаугурацию, но приехать в Вашингтон не сможет. При этом источник подчеркнул, что это не связано с возбужденным против Нетаниягу расследованием.

Отметим, что 31 декабря газета Тhe New York Post сообщала, что команда переходного периода, сформированная избранным президентом США Дональдом Трампом, "настоятельно" приглашает главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу прибыть на инаугурацию, которая состоится 20 января или же встретиться с новым главой Белого дома до этой церемонии. Газета напоминала, что возглавляет эту команду зять Трампа Джаред Кушнер, выросший в еврейской семье, соблюдающей традиции иудаизма. При этом в команде Трампа говорили, что Нетаниягу склонен принять приглашение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 января 2017 г.
СМИ: команда Трампа приглашает израильского премьера на инаугурацию
// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2016 г.
Трамп: "В ООН несправедливо относятся к Израилю"
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2016 г.
Дональд Трамп: "Недопустимо так явно пренебрегать интересами Израиля"







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017