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В Израиле

Мать террориста и 12 его близких родственников лишатся права на проживание в Израиле

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
Министр внутренних дел Арье Дери

По распоряжению министра внутренних дел Арье Дери начат процесс лишения статуса жителей Израиля родственников Фади аль-Кунбары, совершившего 8 января теракт в Иерусалиме.

По данным сайта Мааriv, 12 жителей арабской деревни Джабль Мукабр, приходящихся близкими родственниками террористу, приглашены в отделение Управления регистрации населения МВД для процедуры лишения статуса постоянных жителей.

Выходящая в Иерусалиме газета "Аль-Кудс" 10 января сообщила, что мать террориста уже лишена права на нахождение в Израиле.

"Я бы хотел поблагодарить министра внутренней безопасности Гилада Эрдана, сотрудников полиции и, разумеется, сотрудников Управления по регистрации населения, которые незамедлительно приступили к выполнению отданного им накануне распоряжения о лишении статуса матери и 12 членов семьи террориста. Мы обязаны использовать все средства, которые могут помочь предотвратить следующий теракт. Теперь каждый потенциальный террорист будет знать, какие последствия его действия будут иметь для родственников", - заявил Арье Дери.

8 января, через несколько часов после теракта в Иерусалиме, унесшего жизни четырех военнослужащих, состоялось внеочередное заседание военно-политического кабинета. Согласно сообщениям в СМИ, члены кабинета приняли решение отклонить все просьбы родственников террориста, поданные в соответствии с законом об объединении семьи. Согласно сообщения в СМИ, мать террориста получила статус жителя Израиля именно в рамках этого закона.



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