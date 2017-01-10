В ашдодской части побережья Средиземного моря обнаружено 200-метровое пятно нефти

Во вторник, 10 декабря, в ашдодской части побережья Средиземного моря было обнаружено 200-метровое пятно нефти. Масляные следы были обнаружены не только в море, но и на берегу.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что утечка произошла из трубопровода, принадлежащего Электрической компании. До устранения неисправности использование трубопровода приостановлено.

В устранении последствий аварий вместе с сотрудниками "Хеврат Хашмаль" принимают участие работники министерства экологии.

Министерство здравоохранения сообщило о загрязнении моря в районе пляжей Пальмахим и Ришон ле-Циона. В сообщении минздрава не рекомендуется купаться на указанных пляжах до тех пор, пока не будет устранено загрязнение.