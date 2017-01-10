10 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 10 января: прохладно, понижение влажности

время публикации: 05:44 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 10 января: прохладно, понижение влажности

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 10 января, будет немного теплее, чем вчера. В ночное время заморозки, возможен гололед в горных районах. Незначительная облачность. Устойчивый восточный ветер, понижение влажности.

В Иерусалиме – 4-11 градусов, в Тель-Авиве – 7-16, в Хайфе – 4-15, в Эйлате – 7-19. В Беэр-Шеве – 2-15, в Мицпе-Рамоне – 3-12, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне – 8-17, в Ариэле – 5-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-17, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – дополнительное повышение температуры, малооблачно. В пятницу немного похолодает, местами возможен слабый дождь.

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Вторник, 10 января 2017 г.
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