"Решет Бет": в период правительства Ольмерта министрам запретили посещать похороны военных

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился сформировать правила, согласно которым министры и их заместители обязаны принимать участие в похоронах военнослужащих, погибших в результате оперативных действий и терактов. Исполнение этого поручения возложено на секретаря правительства Цахи Бравермана.

Это распоряжение Нетаниягу издал после того, как ни один министр не принял участия в похоронах четырех военнослужащих, погибших в результате теракта в Иерусалиме.

В 2011 году правительство блокировало принятие соответствующего законопроекта, однако, как сообщает радиостанция "Решет Бет" со ссылкой на анонимный источник, еще в период правительства Эхуда Ольмерта было издано распоряжение, запрещающее министрам принимать участие в похоронах погибших военнослужащих.

Министр строительства Йоав Галант заявил в интервью радиостанции "Решет Бет": "Нами была совершена ошибка, и я, со своей стороны, обещаю ее исправить".





