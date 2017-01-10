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В Израиле

"Решет Бет": в период правительства Ольмерта министрам запретили посещать похороны военных

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт
Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился сформировать правила, согласно которым министры и их заместители обязаны принимать участие в похоронах военнослужащих, погибших в результате оперативных действий и терактов. Исполнение этого поручения возложено на секретаря правительства Цахи Бравермана.

Это распоряжение Нетаниягу издал после того, как ни один министр не принял участия в похоронах четырех военнослужащих, погибших в результате теракта в Иерусалиме.

В 2011 году правительство блокировало принятие соответствующего законопроекта, однако, как сообщает радиостанция "Решет Бет" со ссылкой на анонимный источник, еще в период правительства Эхуда Ольмерта было издано распоряжение, запрещающее министрам принимать участие в похоронах погибших военнослужащих.

Министр строительства Йоав Галант заявил в интервью радиостанции "Решет Бет": "Нами была совершена ошибка, и я, со своей стороны, обещаю ее исправить".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Ни один из министров не пришел на похороны военнослужащих, погибших в теракте







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