Прокуратура закрыла дело в отношении фермера, застрелившего грабителя

Во вторник, 10 января, прокуратура объявила о закрытии дела в отношении жителя мошава Бейт-Элазари, застрелившего грабителя - за отсутствием состава преступления.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 августа. Ранним утром в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что трое неизвестных пытались угнать его грузовик. По словам звонившего, он был вынужден открыть предупредительный огонь в воздух, после чего угонщики скрылись.

На место выехали полицейские. Недалеко от дома, где жил водитель, они обнаружили следы крови, приведшие их к раненому в возрасте около 30 лет, который вскоре после этого скончался.

Полиция рекомендовала закрыть дело, так как фермер действовал в рамках необходимой самообороны.