10 января 2017 г.
последняя новость: 14:13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:45 Нетаниягу, Либерман и Айзенкот посетили дивизию Иудеи и Самарии
13:15 Изменена процедура получения виз для израильтян, направляющихся в Азербайджан
13:00 Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля
12:30 За 5 лет число школьниц, изучающих ествественные науки, выросло на 25%
12:00 О жилье, бюджете и "Кулану". Интервью с министром финансов Моше Кахлоном
11:33 Прокуратура закрыла дело в отношении фермера, застрелившего грабителя
10:48 На стенах домов в Иерусалиме появились надписи в поддержку теракта, задержаны четыре араба
09:54 Депутат Малиновская предложила запретить некоторые виды рекламы, в том числе - интимных услуг
08:39 Конфликт между "Сохнутом" и BDSM-клубом: комментарии сторон
07:49 "Решет Бет": в период правительства Ольмерта министрам запретили посещать похороны военных
В Израиле

Прокуратура закрыла дело в отношении фермера, застрелившего грабителя

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
Прокуратура закрыла дело в отношении фермера, застрелившего грабителя

Во вторник, 10 января, прокуратура объявила о закрытии дела в отношении жителя мошава Бейт-Элазари, застрелившего грабителя - за отсутствием состава преступления.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 августа. Ранним утром в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что трое неизвестных пытались угнать его грузовик. По словам звонившего, он был вынужден открыть предупредительный огонь в воздух, после чего угонщики скрылись.

На место выехали полицейские. Недалеко от дома, где жил водитель, они обнаружили следы крови, приведшие их к раненому в возрасте около 30 лет, который вскоре после этого скончался.

Полиция рекомендовала закрыть дело, так как фермер действовал в рамках необходимой самообороны.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 августа 2016 г.
Полиция рекомендует закрыть дело фермера, застрелившего угонщика грузовика
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2016 г.
Задержаны сообщники араба, пытавшегося угнать грузовик
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2016 г.
Водитель грузовика, застреливший угонщика, освобожден из-под домашнего ареста







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017