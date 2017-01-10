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В Израиле

Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля
Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля
Полиция провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками на севере Израиля

Вечером в понедельник, 9 января, полиция провела операцию по задержанию производителей и торговцев наркотиками в Тверии и в Кфар-Кане, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

В ультраортодоксальном районе Тверии полицейские обнаружили две гидро-лаборатории по выращиванию марихуаны. Оперативники изъяли примерно 700 саженцев общим весом более 35 кг, а также инвентарь и уже готовую к отправке марихуану, упакованную в мешки.

На месте задержаны трое подозреваемых - жители Тверии, Цфата и Кирьят Моцкина. Один из них ранее был приговорен к условному заключению за производство наркотиков, и срок еще не истек. 10 января подозреваемые предстанут перед мировым судом в Тверии - полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

В Кфар Кане полицейские произвели обыск в доме, хозяин которого подозревается в торговле наркотиками. На месте обнаружены 560 грамм гашиша, 170 грамм марихуаны, 10 грамм кокаина, 21 грамм кристаллического экстази, 500 единиц LSD, а также наличные на сумму 13.000 шекелей.

Полиция задержала 42-летнего хозяина дома и его 15-летнего сына и попросит суд продлить срок их содержания под стражей.

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