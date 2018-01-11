Обнародованы первые результаты расследования теракта в Самарии

10-й канал ИТВ сообщил подробности расследования теракта в Самарии, в результате которого погиб раввин Разиэль Шевах.

В Общей службе безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛе полагают, что речь идет не о террористе-одиночке. Теракт, по всей видимости, был совершен членами террористической ячейки, возможно, связанной с ХАМАС.

На начальном этапе расследования предполагалось, что теракт был совершен с применением самодельного пистолета-пулемета, похожего на шведский "Карл Густав". Такое оружие часто используется палестинскими террористами и членами преступных кланов в Израиле. Однако эксперты сообщили, что для нападения использовалось автоматическое оружие не кустарного производства. А сами террористы, по всей видимости, прошли подготовку.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен во вторник, 9 января, примерно в 20:05. В ходе расследования предположительно установлено, что террористы, находившиеся в автомобиле, обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Одним из первых на месте теракта оказался депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди"), живущий в поселении Кдумим.

Медики скорой помощи доставили раненого в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где врачи были вынуждены констатировать смерть Разиэля Шеваха.

На протяжении всей ночи военнослужащие вели розыск террористов. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, были блокированы деревни в окрестностях Шхема, и военнослужащие вместе с сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят обыски. На различных участках шоссе №60 установлены блокпосты.

Командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал-майор Рони Нума распорядился проводить досмотр каждого автомобиля, въезжающего в город Шхем и покидающего его. По распоряжению командования ЦАХАЛа, в район Иудеи и Самарии переводятся дополнительные силы армии.

В ночные часы имели место также столкновения поселенцев с палестинскими арабами. Возле Ицхара поселенцы бросали камни в автомобили с арабами. Ущерб причинен нескольким автомобилям. О пострадавших не сообщается. Глава районного совета Самарии Йоси Даган обвинил правительство в том, что оно не предприняло мер несмотря на постоянно ухудшавшуюся ситуацию в сфере безопасности в Самарии. "По политическим соображениям не были установлены камеры наблюдения на участке шоссе, где был убит Разиэль", – заявил он.

Военный корреспондент газеты "Едиот Ахронот" Йоси Йегошуа сообщил в своем микроблоге в Twitter, что жители Хават-Гилад и окрестных поселений предупреждали в последнее время об участившихся попытках нападений, однако меры по усилению безопасности приняты не были. Раввин Разиэль Шевах проживал в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.

Поселение Хават-Гилад, расположенное возле перекрестка Джит, было основано в 2002 году после теракта, совершенного в этом районе. В том теракте был убит Гилад Зар, являвшийся главой службы безопасности районного совета Самария. По состоянию на 2016 год в поселении проживали 45 семей.

На встрече с иностранным журналистами глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что он не сомневается, что Израиль разыщет убийц Разиэля Шеваха. По его словам, "это только вопрос времени".