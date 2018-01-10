18+
10 января 2018 г.
последняя новость: 19:05
Тренд 2018: крупные серьги
Дуглас в восторге от мечети
Людям надоели "сисюны-висюны" Волочковой
Здорового питания не существует
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:05 В Тель-Авиве муниципальные инспекторы будут забирать велосипеды у нарушителей
18:09 В Иерусалиме в результате "каменной атаки" легко ранен водитель автобуса
17:35 На автовокзале в Беэр-Шеве ударами ножа ранены три человека
17:27 Парламентская коалиция нашла способ наказать оппозицию за "отсутствие человечности"
16:59 Второй раз подряд приостановлены испытания системы "Хец 3"
16:01 Яаков Лицман получил полномочия министра здравоохранения
15:19 На период забастовки в учреждениях для трудной молодежи часть подростков переведут в тюрьмы
15:03 Оппозиция попыталась провалить закон, воспользовавшись участием депутатов в похоронах Разиэля Шеваха
14:09 В Хават-Гилад состоялись похороны раввина Разиэля Шеваха
12:55 Жители Ашдода выйдут на демонстрации против действий мэра в отношении работы магазинов по субботам
Загрузка...
В Израиле

В Хават-Гилад состоялись похороны раввина Разиэля Шеваха

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
Похороны Разиэля Шеваха, 10 января 2018 года
В районе теракта, 10 января 2018 года
Разиэль Шевах

Сотни людей приняли участие в похоронах раввина Разиэля Шеваха, который был убит накануне в результате теракта, совершенного на шоссе №60 неподалеку от форпоста Хават-Гилад в Самарии.

"Это война тьмы со светом и для победы света нужно сделать все, что возможно и необходимо для победы света, примером которого был Разиэль", - сказал, выступая на похоронах, раввин Эльяким Леванон.

Правительство представлял на похоронах министр просвещения Нафтали Беннет. Речь Беннета была прервана криками "Нужна месть".

У раввина Шеваха осталась жена и шестеро детей.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен примерно в 20:05. В ходе расследования предположительно установлено, что террористы, находившиеся в автомобиле, обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Одним из первых на месте теракта оказался депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди"), живущий в поселении Кдумим.

Медики скорой помощи доставили раненого в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где врачи были вынуждены констатировать смерть Разиэля Шеваха.

На протяжении всей ночи военнослужащие вели розыск террористов. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, были блокированы деревни в окрестностях Шхема, и военнослужащие вместе с сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят обыски. На различных участках шоссе №60 установлены блокпосты.

Командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал-майор Рони Нума распорядился проводить досмотр каждого автомобиля, въезжающего в город Шхем и покидающего его. По распоряжению командования ЦАХАЛа, в район Иудеи и Самарии переводятся дополнительные силы армии.

В ночные часы имели место также столкновения поселенцев с палестинскими арабами. Возле Ицхара поселенцы бросали камни в автомобили с арабами. Ущерб причинен нескольким автомобилям. О пострадавших не сообщается. Глава районного совета Самарии Йоси Даган обвинил правительство в том, что оно не предприняло мер несмотря на постоянно ухудшавшуюся ситуацию в сфере безопасности в Самарии. "По политическим соображениям не были установлены камеры наблюдения на участке шоссе, где был убит Разиэль", – заявил он.

Военный корреспондент газеты "Едиот Ахронот" Йоси Йегошуа сообщил в своем микроблоге в Twitter, что жители Хават-Гилад и окрестных поселений предупреждали в последнее время об участившихся попытках нападений, однако меры по усилению безопасности приняты не были. Раввин Разиэль Шевах проживал в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.

Поселение Хават-Гилад, расположенное возле перекрестка Джит, было основано в 2002 году после теракта, совершенного в этом районе. В том теракте был убит Гилад Зар, являвшийся главой службы безопасности районного совета Самария. По состоянию на 2016 год в поселении проживали 45 семей.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 10 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018