Жители Ашдода выйдут на демонстрации против действий мэра в отношении работы магазинов по субботам

В ближайшие выходные, 12 и 13 января, различные общественные и политические движения в Ашдоде намерены объединиться и выйти на демонстрации протеста против действий руководства города в отношении владельцев магазинов, открытых по субботам.

Местные активисты запланировали две акции протеста. Первая в виде автопробега по улицам города состоится в пятницу, перед началом шаббата. Организаторы автопробега рассказали редакции NEWSru.co.il, что намерены проехать по нескольким районам, в том числе районам с преимущественно ультраордоксальным населением, с мегафонами и баннерами, призывающими религиозных жителей города к уважительному отношению к их соседям, ведущим светский образ жизни.

"Я человек верующий, я соблюдаю традиции, но я не хочу, чтобы нам навязывали радикальный образ жизни. Я не понимаю, почему максимум два десятка процентов от населения города, не работающих и не служащих в армии, должны диктовать всем остальным, как мы должны жить. Разумеется, мы против насилия и против проявления агрессии и неуважения к другим. Мы, в отличие от наших оппонентов, не хотим оскорблять их чувства. Поэтому автопробег пройдет по религиозным районам не в субботу, а до ее начала", - объяснил нашей редакции один из организаторов.

Вторая акция протеста состоится утром в субботу, 13 января. Около 10 часов утра жителям города предлагается собраться у торгового центра Big в городе, чтобы выразить протест против действий мэрии.

Организаторы мероприятия из группы "Возвращаем Ашдод ашдодцам" объяснили редакции, что обращаются ко всем жителям города, вне зависимости от их политических или религиозных убеждений, поскольку, по мнению активистов, для борьбы с поведением мэрии необходимо прежде всего объединиться.

Об участии в субботней акции протеста заявили уже более тысячи человек. Организаторы надеются, что демонстрантов будет гораздо больше. Среди участников, по словам активистов, высокий процент русскоговорящего и франкоговорящего населения города.

Поводом для проведения акций протеста послужило то, что в минувшую субботу, 6 января, инспекторы муниципалитета Ашдода выписали штрафы ряду владельцев мелких и крупных бизнесов, открытых в городе по субботам.

По мнению активистов, штрафы, а также отказ муниципалитета выпустить директиву, позволяющую открывать торговые точки по шаббатам, указывают на то, что руководство города намерено нарушить статус-кво, при котором светское население города, составляющее в Ашдоде подавляющее большинство, может вести привычный для себя образ жизни.

Напомним, на этой неделе Кнессет утвердил закон о порядке работы магазинов по шаббатам. Согласно новому закону, министр внутренних дел получит полномочия не утверждать новые городские законы, позволяющие открывать магазины в выходные и праздничные дни. На деле это означает, что в городах, не успевших или не пожелавших принять данную директиву, суд, при наличии соответствующих исков, может обязать муниципалитет начать борьбу с работой торговых точек по выходным.





