Теракт в Самарии: силы безопасности разыскивают убийц Разиэля Шеваха

В среду, 10 января, на кладбище в Хават-Гилад будет похоронен раввин Разиэль Шевах, убитый накануне в результате теракта на шоссе №60. Церемония похорон начнется в 13:00 и ожидается, что в ней примут участие сотни жителей поселений Самарии. Яэль Шевах, вдова Разиэля Шеваха, попросила израильтян принять участие в похоронах мужа. "Разиэль неоднократно говорил, что, если с ним что-то случится, он просит быть похороненным в Хават-Гиладе. Мы выполняем его просьбу, и он будет похоронен в поселке, который так любил, и для блага которого так много сделал. Я прошу всех, кто может принять участие в похоронах нашего дорого Разиэля в Хават-Гилад в Самарии. Это моя просьба", - говорится в сообщении, распространенном женой погибшего.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен примерно в 20:05. В ходе расследования предположительно установлено, что террористы, находившиеся в автомобиле, обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Одним из первых на месте теракта оказался депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди"), живущий в поселении Кдумим.

Медики скорой помощи доставили раненого в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где врачи были вынуждены констатировать смерть Разиэля Шеваха.

На протяжении всей ночи военнослужащие вели розыск террористов. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, были блокированы деревни в окрестностях Шхема, и военнослужащие вместе с сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят обыски. На различных участках шоссе №60 установлены блокпосты.

Командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал-майор Рони Нума распорядился проводить досмотр каждого автомобиля, въезжающего в город Шхем и покидающего его. По распоряжению командования ЦАХАЛа, в район Иудеи и Самарии переводятся дополнительные силы армии.

В ночные часы имели место также столкновения поселенцев с палестинскими арабами. Возле Ицхара поселенцы бросали камни в автомобили с арабами. Ущерб причинен нескольким автомобилям. О пострадавших не сообщается.

Глава районного совета Самарии Йоси Даган обвинил правительство в том, что оно не предприняло мер несмотря на постоянно ухудшавшуюся ситуацию в сфере безопасности в Самарии. "По политическим соображениям не были установлены камеры наблюдения на участке шоссе, где был убит Разиэль", – заявил он.

Военный корреспондент газеты "Едиот Ахронот" Йоси Йегошуа сообщил в своем микроблоге в Twitter, что жители Хават-Гилад и окрестных поселений предупреждали в последнее время об участившихся попытках нападений, однако меры по усилению безопасности приняты не были.

Раввин Разиэль Шевах проживал в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.

Поселение Хават-Гилад, расположенное возле перекрестка Джит, было основано в 2002 году после теракта, совершенного в этом районе. В том теракте был убит Гилад Зар, являвшийся главой службы безопасности районного совета Самария. По состоянию на 2016 год в поселении проживали 45 семей.

הבוקר ביקר הרמטכ"ל בזירה בה בוצע פיגוע הירי אמש סמוך לחוות גלעד: ״העיסוק העיקרי כרגע הוא לאתר את החוליה, לעצור אותה ולמנוע אירועים נוספים וזאת לצד היערכות להמשך הפעילות במרחב יהודה ושומרון גם במהלך הימים הקרובים״ pic.twitter.com/B5Lx5Por07 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 10 января 2018 г.

הלילה פעלו כוחותינו בחטמ״ר שומרון בעקבות הפיגוע סמוך לחוות גלעד, בו נרצח הרב רזיאל שבח ז״ל: https://t.co/UAi5IvRV41 pic.twitter.com/nI2Kuz1KaX — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 10 января 2018 г.





