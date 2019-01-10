Конференция партии "Авода" проходит на фоне раскола

В четверг 10 января, в выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве началась десятая конференция партии "Авода".

Конференция проходит на фоне острого раскола между сторонниками главы партии Ави Габая и его противниками. Депутатам предстоит утвердить устав партии, включающий право председателя бронировать места в Кнессете для четырех человек.

Организаторы конференции опасались, что раскол в партии приведет к срыву мероприятия. Конференция началась с небольшого инцидента, когда организаторы объявили, что зал переполнен и закрыли доступ для не успевших войти делегатов и журналистов. Противники Габая утверждали, что речь идет о попытке аппарата партии не допустить в зал представителей внутрипартийной оппозиции, и тем самым помешать свободе дискуссии. Под давлением делегатов двери были открыты, и все желающие смогли пройти в зал.

На конференции выступали депутат Кнессета Амир Перес, который баллотировался против Габая в 20917 году на пост партии "Авода". В своем выступлении Перец воздержался от каких-либо нападок на председателя партии и призвал всех к единству во имя победы на выборах.

Выступление самого Ави Габая сопровождалось непрерывными выкриками и свистом, однако в целом ситуация была намного более спокойной, чем можно было ожидать. По утверждению противников Габая, это объясняется тем, что в зале подавляющее большинство составляют те, кто пользуется поддержкой председателя партии.

Ави Габай заявил, что несмотря на крики в зале, он гордится партий, которую возглавляет, считает ее самой демократичной партией в Израиле, и во главе этой партии он намерен одержать победу на выборах.

Самое острое оппозиционное выступление прозвучало из уст депутата Кнессета Эйтана Кабеля. Он обвинил Габая во лжи. " В частной беседе ты сказал, что обрушишь этот дом, если не получишь поддержки. А потм в телевизионном интервью заявил, что не говорил такого. Поэтому сегодня утром я пошел и сделал проверку на детекторе лжи, которая показала, что правду говорю я".

Кабель обвинил Габая в том, что он перекладывает ответственность за ситуацию в партии на других. "Вся ответственность на тебе. Ты обрушил партию в опросах, ты развалил "Сионистский лагерь", не посоветовавшись ни с кем". Речь Кабеля сопровождалась криками и свистом.

В конце конференции делегаты утвердили подавляющим большинством голосом все предложения Ави Габая.





