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В Израиле

"Исраэль а-Йом": в ходе предвыборной кампании "Ликуд" будет говорить только о Нетаниягу и расследованиях

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Авихай Мандельблит
"Исраэль а-Йом": в ходе предвыборной кампании "Ликуд" будет говорить только о Нетаниягу и расследованиях

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение лично разрабатывать стратегию предвыборной борьбы "Ликуда" и не пользоваться услугами внешних политтехнологов. Как пишет политический обозреватель издания "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд, Нетаниягу сообщил об этом членам предвыборного штаба правящей партии.

В соответствии с проектом, разработанным Нетаниягу, вся предвыборная кампания будет вращаться вокруг расследований по делам премьер-министра.

Предвыборная кампания "Ликуда" поделена на две части: до публикации решения юридического советника правительства вызвать Нетаниягу на слушания перед предъявлением ему обвинения, и с момента публикации до дня выборов. Ожидается, что Авихай Мандельблит опубликует свое заключение до конца февраля.

До этого момента "Ликуд", согласно плану Нетаниягу, будет говорить исключительно о расследованиях, и о нарушениях, которые, по мнению премьер-министра, имели место. Как пишет "Исраэль а-Йом", Нетаниягу надеется таким образом подготовить общественное мнение к тому моменту, когда будет опубликовано решение Мандельблита. "Драматическое" выступление премьер-министра было первым шагом этого кампейна.

После публикации заключения Мандельблита, кампейн "Ликуда" сфокусируется на достижениях Нетаниягу и его качествах лидера. Цель этой тактики – минимизировать неизбежный ущерб, который будет причинен "Ликуду" в случае подачи обвинения премьер-министру.

Отмечается, что впервые весь кампейн будет сфокусирован на личности Нетаниягу и целью правящей партии станет превращение выборов в референдум по вопросу о доверии действующему главе правительства.

Напомним, что по данным опроса, опубликованного каналом "Эсер" вечером 8 января, 41% израильтян хотят видеть Нетаниягу в должности главы правительства. 38% предпочли бы, чтобы этот пост занимал продолжающий хранить молчание Бени Ганц.

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