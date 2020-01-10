Подарок Трампа Нетаниягу, переговоры на флангах и скандал вокруг главного раввина. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Президент США Дональд Трамп преподнес премьер-министру Биньямину Нетаниягу роскошный подарок. Ликвидация командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не только убрала со сцены одного из главных сеятелей террора и нестабильности в регионе, но и изменила ход действия на внутриизраильской политической сцене. Тема уголовных преследований премьер-министра уступила место теме ближневосточной геополитики, а тема религии и государства (ненадолго впрочем) уступила место теме безопасности. Изменения эти естественно временные, и все очень быстро вернулось на круги своя, но фактор времени в настоящий момент является критическим.

Премьер-министр хочет выиграть время. Он обратился к спикеру Кнессета с просьбой об иммунитете в последний отведенный для этого день. Он попросил об иммунитете, но теперь делает все, чтобы обсуждение не началось. Нетаниягу отлично понимает, что в нынешней политической ситуации у него нет шансов получить иммунитет, и поэтому стремится максимально отдалить тот момент, когда вопрос все же будет поставлен на голосование, ведь сразу после этого дело отправится в суд. Для того, чтобы отдалить этот момент, премьер-министр пытается торпедировать создание организационной комиссии Кнессета, уполномоченной обсуждать просьбу об иммунитете. В этой ситуации в игру оказался втянут не только спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, но и юридический советник парламента Эяль Инон, который сначала издал заключение о том, что в самораспустившемся Кнессете можно создавать комиссию и обсуждать иммунитет, а теперь, уже пятый день, мучительно пытается прийти к заключению по вопросу о том, имеет ли спикер право не создавать комиссию, создания которой требует большинство депутатов. Эяль Инон пережил на уходящей неделе нечто очень похожее на обструкцию. Сначала выяснилось, что его жена, являющаяся одним из заместителей юридического советника правительства, принимала участие в подготовке обвинения по делам Нетаниягу, а затем всплыла на поверхность еще одна пикантная деталь – Эяль Инон входит в число свидетелей обвинения по делам Нетаниягу. В "Ликуде" не могли пройти мимо такой находки и повели новую атаку с требованием полностью отстранить Инона от принятия решений по делам Нетаниягу. Не потому что надеются на успех, а потому что, как мы уже отмечали, Нетаниягу убежден, что время работает на него. В воскресенье эта сага завершится. В "Кахоль Лаван" готовятся к двум возможным сценариям: если Эяль Инон постановит, что у Юлия Эдельштейна нет полномочий вмешиваться в вопрос о создании комиссии, то уже на следующий день глава фракции Ави Нисанкорен созовет заседание распределительной комиссии парламента, чтобы принять решение о создании организационной комиссии в обход спикера, Если же будет объявлено, что одобрение Эдельштейна необходимо, в "Кахоль Лаван" не исключают и крайних мер, проще говоря, смены спикера. "Это не отставка. В новом Кнессете должен быть избран новый спикер. В Кнессете 21-го созыва перевыборов не было", – заявил источник в "Кахоль Лаван". Каким бы ни был исход, тема уголовных дел Биньямина Нетаниягу остается на повестке дня, что вполне устраивает "Кахоль Лаван".

В "Ликуде" фактически смирились с тем, что рано или поздно организационная комиссия будет создана и обсуждение иммунитета Нетаниягу начнется. В окружении премьера лишь рассчитывают на то, что это случится как можно позже. Для этого уже сейчас приближенные Нетаниягу готовят апелляцию в БАГАЦ. Не исключена и вероятность того, что Нетаниягу отзовет свою просьбу об иммунитете, придя к выводу о том, что заморозить ее обсуждение невозможно. В то время как Биньямин Нетаниягу пытается выиграть время, у партий, еще не сформировавших свои списки, этого времени осталось крайне мало. 16 января в 22:00 закончится срок подачи предвыборных списков, и, судя по всему, решения будут приниматься в последний момент.

На правом фланге активизировались переговоры. Министр обороны Нафтали Беннет встречался с министром транспорта Бецалелем Смотричем, а также с министром просвещения Рафи Перецом. Позднее состоялась встреча Рафи Переца и Бецалеля Смотрича. Дилемма в правом лагере простая: идти на выборы двумя списками, как в апреле, или одним, как в сентябре. Логика идеологии говорит в пользу двух списков: либерального "А-Ямин а-Хадаш", обращающегося к разочарованным ликудникам, к избирателям Моше Кахлона, к недовольным антирелигиозной риторикой НДИ, и второго, более консервативного, более ортодоксального, более правого списка "Байт Иегуди". Идеологии противоречит сухая политика: существует немалая вероятность того, что обе партии не пройдут электоральный барьер. В этих условиях, как считают многие правые политики и избиратели, лучше семь мандатов по модели "Ямина", чем ноль двумя списками. Нафтали Беннет, мягко говоря, не в восторге от идеи единого списка, да еще при участии "Оцма Иегудит". В партии "Новых правых" опасаются оттока избирателей, которых оттолкнут радикальные взгляды Итамара Бен Гвира. Беннет ведет переговоры о союзе "Новых правых" с Бецалелем Смотричем, которому не нашлось места в списке "Байт Иегуди". В настоящий момент неясно, действительно ли Беннет стремится к этому союзу или нарабатывает алиби на тот момент, когда переговоры завершатся провалом.

На левом фланге ситуация не менее запутанная. Амир Перец фактически не изменил своей позиции, согласно которой союз "Авода-Гешер" с МЕРЕЦ принесет левому Израилю больше вреда, чем пользы. Его предложение об объединении всех партий левоцентристского лагеря, включая "Кахоль Лаван", выглядит как весьма прозрачный трюк, цель которого выступить как инициатор объединения, а не фактор, способствующий расколу. В "Кахоль Лаван" ожидаемо отказались от предложения Переца, и все вернулось в изначальную точку. Став Шафир, возглавляющей "Партию зеленых" и набирающую, судя по опросу "Мидгам", 0,2% голосов, предложено пятое место в списке "Демократического лагеря". Пока неизвестно, воспользуется ли она этим предложением.

Скандал, разразившийся вокруг высказываний главного сефардского раввина Ицхака Йосефа, хоть и не имел прямого отношения к политике, но партии использовали его в своих целях. "Кахоль Лаван" и НДИ "выжали" из этого скандала все возможное, и даже премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с критикой в адрес главного сефардского раввина, что вызвало недовольство в партии ШАС. Лишь одна партия предпочла обойти этот скандал молчанием: лидерам "А-Ямин а-Хадаш", декларировавшим намерение бороться за голоса избирателей НДИ, не нашлось, что сказать – просто в очередной раз прозвучало заверение в намерении добиваться назначения главным раввином представителя национально-религиозного сектора. В НДИ заявили, что поддержат такой шаг. Как показывает опыт прошлого, попытки привести к назначению главным раввином человека из среды "вязаных кип" наталкиваются на непреодолимые противоречия внутри истеблишмента религиозных сионистов. А пока что можно ожидать, что тема взаимоотношений религиозного и светского населения продолжит фигурировать в предвыборной кампании, также как и место репатриантов в израильском обществе. Подобные распри прибыльны для политиков с обеих сторон баррикад.

Но есть жизнь и за рамками политической игры. Несколько личных слов о жизни. В последний год непрекращающихся выборов дискуссия опустилась на недопустимый, неприемлемый уровень. Бессмысленно и непродуктивно заниматься поиском ответа на детский вопрос "кто первый начал". Но необходимо сказать очевидное: в еврейском государстве нет места роликам с антиеврейской риторикой, даже если это делается под видом борьбы за права светского населения. В государстве, построенном на иммиграции, считающим алию национальной задачей, нет места оскорбительным высказываниям в адрес репатриантов. Все заявляют, что "говорят только о фактах". И это правда. Нельзя утверждать, что проблема существования огромной и постоянно растущей группы населения, не принимающей участия в несении бремени – будь то армейская или альтернативная служба, не находящейся на рынке труда, живущей за счет государства и иностранных жертвователей, избегающая обучения детей математике и английскому языку, выдумана Либерманом. Нельзя утверждать, что проблема пребывания в Израиле десятков тысяч эмигрантов, не имеющих с еврейством никакой этнической или сентиментальной связи, а подчас декларирующих враждебность ко всему, что имеет отношение к еврейской традиции, выдумана ультраортодоксами. Довод "они достаточно хороши, чтобы воевать за эту страну, но недостаточно хороши, чтобы быть евреями", по меньшей мере, некорректен. Люди, приехавшие в Израиль в рамках закона о возвращении, имеют право быть и являются израильтянами. Путь к еврейству для любого желающего лежит через гиюр. Государство обязано сделать этот непростой процесс дружелюбным и по возможности легким, и можно только надеяться, что число желающих пройти гиюр будет расти. Есть проблемы, нужно искать решения, а не заметать их под ковер, приговаривая о всеобщем братстве и единстве.

Атмосфера отчуждения, нетерпимости, вражды и взаимного отрицания, царящая в последний год, разлагает общество. Череда выборов закончится, коалиция рано или поздно будет создана, но Израилю потребуются многие годы, чтобы излечиться от последствий этого противостояния политиков и функционеров.





