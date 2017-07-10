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В Израиле

Сын репатриантов из России стал летчиком в ЦАХАЛе

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 15:08 блог версия для печати фото
Ави
Авиабаза "Хацерим"
Авиабаза "Хацерим"

21-летний военнослужащий Ави – единственный представитель русскоязычной общины Израиля, который неделю назад стал выпускником летных курсов ЦАХАЛа. Обучение продолжалось три года на авиабазе "Хацерим" возле Беэр-Шевы.

Как рассказал Ави, желающие попасть на курс проходят жесткий отбор. Вместе с ним на обучение поступило более 200 человек, а закончили его только 37. На вопрос о том, как ему удалось стать одним из избранных, Ави ответил: "Нужно тяжело работать и уметь совершенствоваться от полета к полету".

По словам нашего собеседника, самыми интересными были последние полгода обучения. "Мы учились не только летать, но и воевать на самолете. Мы устраивали имитации воздушных боев с участием двух и более самолетов", – рассказал он.

Теперь Ави ожидает год профессиональной подготовки. В общей сложности он будет служить по контракту семь лет. Военнослужащий рассказал, что решение стать летчиком он принял еще до призыва в армию. "Я решил сделать что-то значительное", – говорит он.

Ави родился в Израиле в семье репатриантов из российского города Курска, приехавших в нашу страну в 90-е годы. Его отец – инженер-строитель, мать имеет степень по русской литературе, однако, не работает по специальности. У Ави есть старшая сестра, она социальный работник.

В семье военнослужащего поначалу были не очень довольны его выбором. Родные не понимали, зачем так долго служить, если, как все, можно пройти срочную службу за три года. "Когда они увидели, что я действительно хочу быть летчиком, и у меня получается, то стали поддерживать и помогать. Теперь они очень горды тем, что я закончил курс", – говорит Ави.

Беседовала Елена Зиссу

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