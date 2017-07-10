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В Израиле

За шесть часов во втором туре праймериз в "Аводе" проголосовали 30% избирателей

время публикации: 17:07 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
За шесть часов во втором туре праймериз в "Аводе" проголосовали 30% избирателей

По состоянию на 17:00 во втором туре выборов главы партии "Авода" проголосовали 30% избирателей.

В 11:00 в различных районах страны открылись 80 избирательных участков. Правом голоса обладают 52.505 членов партии, которые могут проголосовать на любом участке вне зависимости от места жительства.

Избирательные участки закроются в 21:00. В пресс-службе "Аводы" полагают, что результаты станут известны не позднее, чем в 21:45.

Во втором туре за место лидера рабочей партии борются депутат Кнессета Амир Перец и бывший министр экологии Ави Габай.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Началось голосование на выборах главы партии "Авода"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
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