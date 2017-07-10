Между проверенным и неизвестным: "Авода" выбирает лидера

В понедельник, 10 июля, проходит второй тур голосования на выборах главы партии "Авода". Голосование начнется в 11:00 на более чем 80 избирательных участках в различных районах страны. Правом голоса обладают 52.505 членов партии, которые могут проголосовать на любом избирательном участке вне связи с местом жительства.

Избирательные участки закроются в 21:00, и в пресс-службе партии "Авода" полагают, что результаты станут известны не позднее, чем в 21:45. Вскоре после этого победитель выступит в штабе партии в зале Ocean в Тель-Авиве.

Напомним, что во второй круг вышли депутат Кнессета Амир Перец и бывший министр экологии Ави Габай.

Комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона

На протяжении шести дней, прошедших между первым и вторым кругом голосования, кандидаты активно пытались заручиться поддержкой влиятельных фигур в партии и вокруг нее. В большей степени в этом преуспел Амир Перец, которого поддержали и его соперники по первому кругу голосования Эрель Маргалит и Ицхак Герцог. На сторону Переца встали глава всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрут" Ави Нисанкорен и председатель Еврейского национального фонда (ККЛ) Дани Атар.

Сопредседатель "Сионистского лагеря" Ципи Ливни не делала официальных заявлений, однако в ее окружении не скрывают, что и она поддерживает Амира Переца. По некоторым сведениям, Перец получил поддержку Ливни, пообещав сохранить формат "Сионистского лагеря" перед следующими выборами в Кнессет.

Ави Габая, в свою очередь, поддерживают Шели Яхимович, Эхуд Барак, кибуцное движение, а также депутат Кнессета Зохир Баалуль. Последнее представляется особенно важным, так как у арабского сектора в партии "Авода" есть немалое влияние. В то же время неизвестно, насколько авторитетным в этой среде успел стать Баалуль меньше чем за два с половиной года членства в Кнессете.

Поддержка со стороны депутатов и влиятельных функционеров будет иметь лишь частичное влияние на исход выборов, ибо далеко не все избиратели готовы следовать рекомендациям. В окружении Ицхака Герцога говорят о том, что многие его сторонники проголосуют за Ави Габая, так как личная неприязнь к Перецу сильнее.

Два непосредственно связанных между собой фактора будут иметь кардинальное влияние на исход выборов. Первый: организация дня выборов. Когда речь идет о 50.000 избирателей, из которых число голосующих вряд ли превысит 30.000, а значит для победы нужно "всего лишь" 15.000 голосов, от способности доставить "своих" людей на избирательные участки зависит крайней многое.

В этом отношении тягаться с бывшим профсоюзным боссом, да к тому же опирающимся на поддержку действующего лидера "Гистадрута", занятие почти бесперспективное. Для того, чтобы минимизировать эффект организованного голосования, Габай должен надеяться на активное голосование, так называемых свободных избирателей, не принадлежащих ни к одному из многочисленных лагерей в "Аводе". Чем выше будет процент голосования, тем выше шансы Ави Габая преподнести еще одну сенсацию.

В последний раз главу израильских лейбористов выбирали в два круга в 2011 году. Тогда на пост претендовали Шели Яхимович и все тот же Амир Перец. Яхимович шесть лет назад уверенно победила 54:46. В 2011 году во втором круге голосования приняли участие 61% избирателей. Для того, чтобы Габай получил шансы на победу, число избирателей должно превысить отметку 60%. Учитывая жаркую погоду, задача, стоящая перед Габаем, весьма непроста.

Второй фактор: психологический. Членам "Аводы" предстоит выбрать между знакомым и "проверенным" Перецом и новым, совершенно неизвестным Габаем. В последние 20 лет члены "Аводы" многократно оказывались перед подобным выбором и почти всякий раз выбирали неизвестное. Так в 2002 году Амрам Мицна победил Бен Элиэзера, в 2005 Амир Перец победил Шимона Переса, а в 2011, как уже упоминалось, проиграл Шели Яхимович, которая в свою очередь, два года спустя уступила трон еще не разочаровавшему к тому моменту Ицхаку Герцогу.

Захотят ли члены "Аводы" вторично экспериментировать, как в случае с Эхудом Бараком в 2007 году, или предпочтут вновь рискнуть? В настоящий момент очевидно, что шансы Переца на победу выше. Но не стоит раньше времени сбрасывать со счетов и Габая. Перед выборами в Кнессет 20-го созыва на праймериз первое место заняла Шели Яхимович. Второе – Став Шафир. Обе они сегодня поддерживают Ави Габая.

Опросы, публиковавшиеся в течение недели между первым и вторым кругом, подтверждают очевидное: ни Перец, ни Габай не превратятся сразу после избрания в принцев на белых конях, которые понесутся к воротам канцелярии премьер-министра. Более того, избиратели, судя по всему, не слишком отличают одного от другого, наделяя обоих примерно одинаковым числом мандатов.

Но неверно оценивать последствия выборов в "Аводе" только по вопросу о том, стал ли избранный лидер кандидатом на пост премьер-министра. Ответ на этот вопрос очевиден, и он отрицательный. Опросы говорят также и о том, что небольшого взлета "Аводы" недостаточно для того, чтобы лишить спокойного сна глав нынешней коалиции.

Лишь опрос, опубликованный порталом Walla, свидетельствует о том, что если бы выборы состоялись сразу после праймериз в "Аводе", то партии, формирующие нынешнюю коалицию, набрали бы лишь 61 мандат вместо 65.

По опросам Второго канала и газеты "Маарив а-Шавуа", выборы в "Аводе" не влияют на положение блоков, и национальный лагерь продолжает лидировать.

Главным пострадавшим от смены лидера в "Аводе" становится Яир Лапид. В "Ликуде" взирают на происходящее в "Аводе", и вероятнее всего, как покойный Менахем Бегин в дни войны Ирана с Ираком, желают успеха обеим сторонам. Правительства национального единства сформировать не удастся ни с Перецом, ни с Габаем, а долгосрочный эффект нынешних выборов в "Аводе" прояснится лишь со временем.

Впрочем, напомним, что к избранию Герцога в ноябре 2013 года тоже отнеслись как к малозначащему курьезу. Однако ему на выборах не хватило совсем немного для того, чтобы стать главой правительства.





