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В Израиле

Началось голосование на выборах главы партии "Авода"

время публикации: 12:15 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати фото
Началось голосование на выборах главы партии "Авода"

В 11:00 началось голосование во втором туре выборов главы партии "Авода". Как сообщили из пресс-службы партии, почти все 80 избирательных участков открылись, как и было запланировано. За первый час в голосовании приняли участие 7,1% избирателей.

"Электронное голосование идет без помех. все системы функционируют", - заявил генсек партии Эран Хермони.

Голосование продлится до 21:00. Официальные результаты будут оглашены примерно в 21:30.

Напомним, что во второй круг выборов вышли депутат Кнессета Амир Перец и бывший министр экологии Ави Габай. Действующий глава партии и парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил: "Сразу после того, как будет избран новый глава партии, я сложу с себя полномочия председателя оппозиции и "Сионистского лагеря", но останусь верным солдатом партии и государства".

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