ЧП на одной из военных баз: солдат расстрелял автомобиль командира

На военной базе 401-й танковой бригады произошло ЧП: военнослужащий сделал не менее 20 выстрелов в автомобиль своего командира. Об этом сообщил сайт MivzakLive.

По информации сайта Ynet, в момент происшествия в автомобиле не было людей. Машине причинен ущерб. Повреждены еще два автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Сайт "Маарив" сообщает, что военнослужащий задержан военной полицией. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ведется расследование этого инцидента.

По информации сайта 0404.co.il инцидент произошел на фоне затяжного конфликта между военнослужащим, проходящим службу в качестве личного водителя офицера, и офицером.