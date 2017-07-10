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ЧП на одной из военных баз: солдат расстрелял автомобиль командира

время публикации: 20:13 | последнее обновление: 20:13 блог версия для печати фото
ЧП на одной из военных баз: солдат расстрелял автомобиль командира

На военной базе 401-й танковой бригады произошло ЧП: военнослужащий сделал не менее 20 выстрелов в автомобиль своего командира. Об этом сообщил сайт MivzakLive.

По информации сайта Ynet, в момент происшествия в автомобиле не было людей. Машине причинен ущерб. Повреждены еще два автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Сайт "Маарив" сообщает, что военнослужащий задержан военной полицией. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ведется расследование этого инцидента.

По информации сайта 0404.co.il инцидент произошел на фоне затяжного конфликта между военнослужащим, проходящим службу в качестве личного водителя офицера, и офицером.

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