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В друзском поселке Бейт-Джан застрелен молодой мужчина

время публикации: 06:03 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
В друзском поселке Бейт-Джан застрелен молодой мужчина

В ночь на понедельник, 10 июля, бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана в друзский поселок Бейт-Джан в Верхней Галилее в связи с сообщением о человеке, получившем огнестрельное ранение.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего – мужчины 25-30 лет.

Начато расследование.

По предварительной версии, речь идет об убийстве.

Сообщений о задержании подозреваемых, по состоянию на 6 утра, не поступало.

В Бейт-Джане, расположенном между Кармиэлем и Цфатом, проживают около 11,5 тысяч человек. Все население друзское.

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