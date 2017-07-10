В друзском поселке Бейт-Джан застрелен молодой мужчина

В ночь на понедельник, 10 июля, бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана в друзский поселок Бейт-Джан в Верхней Галилее в связи с сообщением о человеке, получившем огнестрельное ранение.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего – мужчины 25-30 лет.
Начато расследование.
По предварительной версии, речь идет об убийстве.
Сообщений о задержании подозреваемых, по состоянию на 6 утра, не поступало.
В Бейт-Джане, расположенном между Кармиэлем и Цфатом, проживают около 11,5 тысяч человек. Все население друзское.