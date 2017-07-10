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Израиль принял 200 репатриантов из Франции

время публикации: 21:07 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
Прибытие репатриантов из Франции. 10 июля 2017 года
Прибытие репатриантов из Франции. 10 июля 2017 года
Прибытие репатриантов из Франции. 10 июля 2017 года

В понедельник, 10 июля, в международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет, на борту которого находились 200 репатриантов из Франции. Вместе со взрослыми в Израиль прибыли 74 ребенка.

Новых израильтян у трапа встречали министр алии и абсорбции Софа Ландвер и председатель еврейского агентства "Сохнут" Натан Щаранский.

Пресс-служба министерства абсорбции сообщает, что в последнее время отмечается снижение темпов алии из Франции. И министерство, возглавляемое Софой Ландвер, совместно с "Сохнутом" и другими релевантными организациями предпринимают усилия для того, чтобы активизировать алию из стран Европы и помочь ей успешно адаптироваться в Израиле.

Согласно прогнозам министерства абсорбции, до конца лета в Израиль приедут около 6.000 новых репатриантов.

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