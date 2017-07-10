Главой партии "Авода" избран Ави Габай

В понедельник, 10 июля, члены партии "Авода" избрали Ави Габая председателем партии. По сообщению пресс-службы партии "Авода", Ави Габай набрал 52% голосов, Амир Перец – 47%.

В голосовании приняли участие 59% членов партии.

Примерно в 22:30 Ави Габай выступит перед своими сторонниками в штабе партии "Авода".

Действующий глава партии "Авода" и блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог позвонил Ави Габаю и поздравил его с победой. "Я окажу Ави Габаю всяческую поддержку в работе по укреплению партии "Авода" и в борьбе за смену власти в стране".

Ранее Герцог опубликовал сообщение, в котором сообщил, что сразу после публикации результатов он сложит с себя полномочия главы партии и блока. Напомним, что Ави Габай не является депутатом Кнессета и не может быть председателем парламентской коалиции. После выхода во второй круг Ави Габай предложил Герцогу сохранить за ним пост главы оппозиции в случае победы на выборах. Несмотря на это, Герцог предпочел поддержать во втором круге Амира Переца.

Ципи Ливни также поздравила Ави Габая. "Сейчас, когда партия "Авода" звершила свой демократический процесс, мы должны обратиться к самым широким слоям общественности с призывом объединиться в блок, консолидировав все силы, стремящиеся к смене власти", - заявила Ливни.

Бывший премьер-министр Эхуд Барак, поддержавший Габая, опубликовал сообщение из США: "Революция в "Аводе". Габай победил, так как в партии хотят победу, а не лозунги. Только большой блок вернет гражданам искру ("барак" – прим. ред.) в глазах и надежду в сердце. Поздравляю Габая и желаю ему удачи".

50-летний Ави Габай занимал должность генерального директора компаний "Безек Бейнлеуми" и "Безек". В 2014 году Габай вместе с Моше Кахлоном был одним из основателей партии "Кулану". Он не вошел в предвыборный список партии, но был назначен на пост министра экологии. Габай был одним из противников "газовой сделки". В 2016 году он подал в отставку с поста министра в знак протеста против передачи портфеля министра обороны Авигдору Либерману. Вскоре после этого Габай присоединился к партии "Авода".

Амир Перец потерпел третье поражение подряд на выборах лидера партии "Авода". В 2007 году Перец проиграл Бараку, в 2011 году Шели Яхимович.