Ави Габай выступил с победной речью: "Мы начинаем путь к сердцам израильтян"

Вечером в понедельник, 10 июля, избранный глава партии "Авода" Ави Габай выступил перед своими сторонниками. "Сегодня мы празднуем, завтра утром мы начинаем кампанию по смене власти в стране, - сказал Габай. – Мы начинаем путь к сердцам израильтян, которые разделяют наши ценности, но уже много лет не голосуют за партию "Авода"".

Габай призвал главу оппозиции Ицхака Герцога остаться на своем посту, а Амира Переца объединить усилия. "С сегодняшнего дня нет и не будет лагерей в партии "Авода". Мы единый лагерь". Габай отметил, что намерен сохранить союз с партией "А-Тнуа" в рамках "Сионистского лагеря".

Ави Габай призвал к единству в народе, и в то же время заявил: "Израилю нужно руководство, которое заботится не только об Амоне, но и о Димоне". | В завершении выступления Габай призвл собравшихся вохдеть блогодарственную молитву.