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Ави Габай выступил с победной речью: "Мы начинаем путь к сердцам израильтян"

время публикации: 10 июля 2017 г., 23:16 | последнее обновление: 00:17 блог версия для печати фото
Ави Габай выступил с победной речью: "Мы начинаем путь к сердцам израильтян"

Вечером в понедельник, 10 июля, избранный глава партии "Авода" Ави Габай выступил перед своими сторонниками. "Сегодня мы празднуем, завтра утром мы начинаем кампанию по смене власти в стране, - сказал Габай. – Мы начинаем путь к сердцам израильтян, которые разделяют наши ценности, но уже много лет не голосуют за партию "Авода"".

Габай призвал главу оппозиции Ицхака Герцога остаться на своем посту, а Амира Переца объединить усилия. "С сегодняшнего дня нет и не будет лагерей в партии "Авода". Мы единый лагерь". Габай отметил, что намерен сохранить союз с партией "А-Тнуа" в рамках "Сионистского лагеря".

Ави Габай призвал к единству в народе, и в то же время заявил: "Израилю нужно руководство, которое заботится не только об Амоне, но и о Димоне". | В завершении выступления Габай призвл собравшихся вохдеть блогодарственную молитву.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Главой партии "Авода" избран Ави Габай







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