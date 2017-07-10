ЦАХАЛ создаст отдельную учебную базу для смешанных батальонов

Смешанные батальоны легкой пехоты, занимающиеся охраной границ Израиля с Египтом и с Иорданией, получат в следующем месяце собственную учебную базу.

Как сообщает портал NRG, августовский призыв смешанных батальонов будет проходить курс молодого бойца на новой базе "Саярим", в создание которой ЦАХАЛ вложил 58 миллионов шекелей.

На этой же базе будут проводиться учения и подготовка командного состава батальонов.

До сих пор подготовка смешанных батальонов проходила на базах бригад "Голани", "Гивати" и НАХАЛ.