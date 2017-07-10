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В Израиле

В Иерусалиме состоялась акция протеста против закрытия центра абсорбции в Мевасерет-Ционе

время публикации: 17:20 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати фото
На месте событий. 10 июля 2017 года

Репатрианты из Эфиопии провели в Иерусалиме акцию протеста против закрытия центра абсорбции в Мевасерет-Ционе.

Несколько десятков репатриантов прошли от Струнного моста, на въезде в столицу, до Кнессета. Перед зданием парламента был проведен митинг.

Пресс-служба полиции сообщает, что сотрудники правоохранительных органов сопровождали участников этой акции на протяжении всего их маршрута. Поскольку акция проводилась в самые жаркие часы суток, полицейские раздавали ее участникам бутылки с водой.

В сообщении полиции говорится, что акция протеста прошла без каких-либо инцидентов.



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