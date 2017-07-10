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На рассмотрение Кнессета подан законопроект о "большом Иерусалиме"

время публикации: 18:50 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
На рассмотрение Кнессета подан законопроект о "большом Иерусалиме"

Законопроект, предлагающий включить в столичный округ находящиеся рядом с ним населенные пункты, направленный на укрепление статуса Иерусалима как единой и неделимой столицы Израиля. В понедельник, 10 июля, он был передан на рассмотрение Кнессета. Законопроект был инициирован министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем, и внесен от имени депутата Йова Киша ("Ликуд"), поскольку, согласно регламенту, министр может подавать только законопроекты, входящие в сферу его ведомства.

"Присоединение к Иерусалиму населенных пунктов, находящихся рядом со столицей, станет четким посылом каждому, кто пытается оспорить связь еврейского народа с Иерусалимом и принадлежность этого города народу Израиля", - завил Кац. Как пояснил министр Исраэль Кац, закон позволит распространить израильскую юрисдикцию на населенные пункты так называемого "большого Иерусалима": Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит, Эфрат и другие населенные пункты Гуш-Эциона, общая численность населения которых составляет около 150 тысяч израильских граждан.

По замыслу инициатора законопроекта, Иерусалим и его пригороды станут частью большого мегаполиса, подобно существующим в мире моделям, таким как большой Париж, большой Лондон.

"Согласно законопроекту, муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена. У жителей населенных пунктов, которые попадут под юрисдикцию Иерусалима, будет право двойного голосования - за депутатов в горсовет Большого Иерусалима и в местный орган самоуправления. Закон также позволит закрепить за Иерусалимом статус самого крупного в Израиле мегаполиса, что предоставит возможность заниматься важными вопросами, касающимися всего населения", - сообщил министр. Кац также информировал, что депутат Кнессета Йоав Киш, председатель парламентской комиссии по делам Кнессета, ускорил процесс рассмотрения этого законопроекта. Документ будет передан на голосование межминистерской законодательной комиссии в ближайшее воскресенье, 16 июля. "Я намерен приложить все усилия для того, чтобы этот законопроект был утвержден, и ожидаю от всех, кто причисляет себя к сионистским партиям, поддержать законопроект", - заявил министр Исраэль Кац.

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