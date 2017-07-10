Либерман призвал США отказаться от попыток наладить переговоры с ПНА

В понедельник, 10 июля, лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции сделал заявление, по поводу прибытия во вторник в Израиль специального посланника президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта.

"Завтра в Израиль прибывает Джейсон Гринблатт. Его цель продвигать мирный процесс. Для этого нужна добрая воля, но ее не наблюдается со стороны палестинской администрации. Я призываю США отказаться от бесперспективных усилий в билатеральных переговорах и переключиться на многостороннее направление, в первую очередь нормализации с умеренными суннитскими режимами", – заявил Либерман.

Министр обороны также отметил отсутствие продвижения на переговорах по возвращению израильтян, находящихся в Газе.