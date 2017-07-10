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В Израиле

Задержаны двое жителей Бат-Яма, подозреваемых в торговле наркотиками

время публикации: 12:13 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати фото
Задержаны двое жителей Бат-Яма, подозреваемых в торговле наркотиками
Задержаны двое жителей Бат-Яма, подозреваемых в торговле наркотиками

В понедельник, 10 июля, в мировой суд в Тель-Авиве были доставлено двое подозреваемых в торговле наркотиками, задержанные накануне.

Как сообщает пресс-служба полиции, речь идет о 37-летнем мужчине и 31-летней женщине, проживавших в Бат-Яме, которые подозреваются в продаже марихуаны и героина иностранным рабочим из России и Грузии, а также несовершеннолетним.

В официальном сообщении отмечается, что за подозреваемыми велась слежка и, на определенном этапе расследования, была сделана "контрольная закупка", после которой продавцы были задержаны.

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