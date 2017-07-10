Задержаны двое жителей Бат-Яма, подозреваемых в торговле наркотиками

В понедельник, 10 июля, в мировой суд в Тель-Авиве были доставлено двое подозреваемых в торговле наркотиками, задержанные накануне.

Как сообщает пресс-служба полиции, речь идет о 37-летнем мужчине и 31-летней женщине, проживавших в Бат-Яме, которые подозреваются в продаже марихуаны и героина иностранным рабочим из России и Грузии, а также несовершеннолетним.

В официальном сообщении отмечается, что за подозреваемыми велась слежка и, на определенном этапе расследования, была сделана "контрольная закупка", после которой продавцы были задержаны.