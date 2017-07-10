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Сотрудница полиции, выдававшая себя за ребенка, помогла задержать подозреваемого в педофилии

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Житель севера задержан по подозрению в попытке педофилии

В воскресенье, 9 июля, полиция арестовала 26-летнего мужчину, проживающего на севере, по подозрению в попытке педофилии. Он вел телефонные разговоры интимного содержания сотрудницей полиции, выдававшей себя за 13-летнюю девочку, и даже назначил с ней встречу, передает пресс-служба полиции.

Когда мужчина пришел на встречу с "несовершеннолетней", в назначенном месте его ожидали следователи полиции, которые задержали подозреваемого.

Отмечается, что операция была проведена в рамках борьбы с педофилией в интернете. Участвовавшая в ней полицейская переписывалась со взрослыми, среди которых был подозреваемый. Отмечается, что мужчина также посылал своей собеседнице интимные фотографии.

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