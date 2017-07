Дело о подлодках: задержаны 6 подозреваемых, включая приближенного Нетаниягу

Сотрудники полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала провели утром в понедельник, 10 июля, операцию по задержанию 6 подозреваемых по так называемому "делу 3000", в рамках которого расследуется подозрение на коррупцию при заказе подводных лодок для ЦАХАЛа.

Как сообщает портал Nana10, среди задержанных – адвокат, входящий в окружение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, известный бизнесмен и четыре бывших высокопоставленных чиновника.

Пресс-служба полиции сообщает, что во время расследуемых событий часть задержанных занимали должности на госслужбе.

Все задержанные допрошены по подозрению в коррупции, налоговых преступлениях и отмывании нелегального капитала.

В рамках "дела 3000" расследуется подозрение на коррупцию при заказе Израилем подводных лодок у германской корпорации ThyssenKrupp.

Напомним, что в январе текущего года канцелярия главы правительства опубликовала хронологический перечень "военно-политических событий", касающихся приобретения судов в Германии.

В сообщении канцелярии Биньямина Нетаниягу говорилось: "Вопреки заявлениям, появившимся в СМИ, четыре военных корабля были приобретены в соответствии с рекомендациями военно-морских сил и министерства обороны. Премьер-министр и кабинет министров действовали в соответствии с рекомендациями специалистов".

К этому заявлению прилагался следующий перечень событий:

"24/04/2013 – Командующий ВМС рекомендует ускорить покупку судов в Германии.

11/09/2013 – Генеральный директор министерства обороны инструктирует сотрудников своего ведомства, что в случае, если будет возможно достичь соглашения с Германией, нет необходимости в объявлении тендера.

11/11/2013 – Генеральный директор министерства обороны вновь подчеркивает преимущества закупки в Германии, исходя из временных рамок, стоимости и наличия средств.

Ноябрь 2013 – Кабинет министров принимает решение закупить корабли, отдавая предпочтение договору с Германией.

06/05/2014 – Немцы отказываются предоставить скидку.

21/07/2014 – Министерство обороны объявляет международный тендер на закупку судов. Параллельно осуществляются контакты с немцами.

17/08/2014 – В свете прогресса на переговорах генеральный директор МИД просит заморозить тендер.

21/08/2014 – Германия утверждает с министром финансов Лапидом скидку в 27,5%.

23/08/2014 – Канцлер Меркель подтверждает премьер-министру предоставление скидки.

20/09/2014 – Военно-морской флот просит остановить тендер и ускорить подписание меморандума о взаимопонимании.

21/09/2014 – Генеральный директор министерства обороны просит остановить тендер в свете происходящих событий.

27/10/2014 – Министр обороны принимает решение остановить тендер.

Декабрь 2014 – Подписание меморандума о взаимопонимании по закупке судов между Израилем и Германией".

Все перечисленные выше события имеют документальное подтверждение, отмечает канцелярия главы правительства.

Отметим, что еще в ноябре прошлого года, вскоре после того, как правительство Израиля одобрило закупку трех новых подлодок в Германии за 1,2 млрд евро, Штаб национальной безопасности обнародовал хронологию приема решений о закупке субмарин. Тогда речь шла о событиях 2015-2016 года:

Представленным штабом документом охвачен период с октября 2015 года по октябрь 2016 года.

"12.10.15. Уполномоченный представитель минобороны передал начальнику Штаба национальной безопасности в период подготовки визита премьер-министра Нетаниягу в Германию документ, в котором были подробно изложены требования по закупке трех субмарин. Новые субмарины предназначались для замены действующих подлодок. Из документа: “The proposal and the request: To sign a framework agreement for the provision of three more submarines”.

21.10.15. Премьер-министр Нетаниягу с начальником Штаба национальной безопасности Йоси Коэном вылетел в Германию. На встрече с канцлером Ангелой Меркель он поднял вопрос о возможности закупки трех подводных лодок и получил положительный ответ.

14.11.15. Премьер-министр Нетаниягу проинформировал членов военно-политического кабинета, включая министра обороны Яалона, о встрече с канцлером Германии и о ее ответе на запрос.

7.2.16. В преддверии встречи премьер-министра с канцлером Германии в Берлине исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель передал гендиректору минобороны и военному секретарю этого министерства проект Меморандума о намерениях между Израилем и Германией, и попросил их высказать свое мнение.

9.2.16. Гендиректор минобороны Дан Харель дал принципиальный положительный ответ касательно закупки подводных лодок в будущем, но попросил сохранить гибкость графика. Спустя несколько дней Штаб национальной безопасности провел рабочую встречу с сотрудниками минобороны, чтобы внести поправки в проект Меморандума о намерениях, в соответствии с пожеланиями Минобороны. После обсуждения и внесения корректировок была сформулирована окончательная версия проекта Меморандума для передачи Германии.

16.2.16. Премьер-министр Нетаниягу представил канцлеру ФРГ Меркель проект Меморандума о намерениях в рамках межправительственной встречи (GPG) в Берлине.

18.2.16. Исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель письменно уведомил министра обороны и гендиректора министерства обороны о встрече премьер-министра с канцлером ФРГ. В этом письме сообщалось о согласии сторон начать переговоры по проекту Меморандума о намерениях по вопросу закупки трех подводных лодок, в соответствии с критериями, определенными Минобороны. Штаб национальной безопасности провел рабочую межминистерскую встречу с сотрудниками минобороны, ЦАХАЛа, минфина и МИДа.

30.6.16. Межминистерская делегация во главе с исполняющим обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаковом Нагелем, в состав которой вошли высокопоставленные представители Министерства обороны и ЦАХАЛа, вылетела в Германию, чтобы начать переговоры по Меморандуму о намерениях.

5.10.16. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель проинформировали военно-политический кабинет о ходе переговоров о приобретении подводных лодок.

26.10.16: Итоги переговоров с Германией были представлены кабинету министров, и проект был единогласно утвержден".