Прогноз погоды на 10 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 10 июля, температура воздуха повысится в горных и внутренних районах будет и будет выше среднесезонной. Солнечно. На побережье высокая влажность, возможна дымка в утренние и вечерние часы.

В Иерусалиме – 25-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-43. В Беэр-Шеве – 23-37, в Мицпе-Рамоне – 24-35, на побережье Мертвого моря – 32-42, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 25-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-41, на Голанских высотах – 24-38.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

Во вторник ожидается дополнительное повышение температуры. В среду – без существенных изменений. В четверг – небольшой спад жары.