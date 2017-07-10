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Комиссия не решила, считать ли пользование услугами проституток уголовным преступлением

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Комиссия не решила, считать ли пользование услугами проституток уголовным преступлением

Комиссия, назначенная для обсуждения наказания клиентов проституток, не смогла принять решение по вопросу о том, стоит ли считать пользование услугами жриц любви уголовным преступлением. Тема будет возвращена на рассмотрение Кнессетом, пишет в понедельник, 10 июля, сайт газеты "Гаарец".

Издание также сообщает о том, что на следующей неделе комиссия министров по законодательству обсудит законопроект депутатов Кнессета Заавы Гальон (МЕРЕЦ) и Шули Муалем ("Байт Иегуди") о штрафе для потребителей услуг проституток.

В ближайшие дни отчет комиссии по вопросу наказания клиентов проституток будет передан министру юстиции Айелет Шакед. В отчете указывается, что будет сложно доказать вину потребителя услуг публичных домов. Кроме того, отмечается, что нет однозначных исследований, свидетельствующих о том, что уголовное наказание поможет искоренить явление проституции.

Вместе с тем, комиссия также считает, что лучше ввести уголовное наказание, чем административное. Комиссия убеждена, что будет сложно наложить штраф на потребителей услуг проституток и доказать, что речь идет об интимных отношениях за деньги.

Ранее сообщалось о том, что министерство соцобеспечения выступает за наказание посетителей публичных домов. Специалисты ведомства рекомендуют "закручивать гайки" постепенно. В случае первого задержания полиция может ограничиться воспитательной беседой и предупреждением, либо – штрафом в размере более тысячи шекелей. При повторном задержании – размер штрафа удваивается, а самого "рецидивиста" могут заставить посещать лекции и семинары. При третьем задержании министерство социального обеспечения рекомендует возбуждать уголовное дело. Деньги, собранные в виде штрафов, планируется направить на программы реабилитации для женщин, вовлеченных ранее в секс-индустрию.

Согласно исследованию министерства соцобеспечения, в Израиле порядка 11-12 тысяч женщин и мужчин занимаются проституцией. В среднем они принимают по пять клиентов в день. Клиенты платят за их услуги до 1,2 миллиардов шекелей в год.

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