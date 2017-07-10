В знак уважения к ветеранам ВОВ Россия будет выплачивать им от 30 до 60 шекелей в месяц

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в государстве Израиль". Документ опубликован на интернет-правовой информации РФ.

В предисловии к президентскому указу говорится, что он принят для того, чтобы "отдать дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны".

Денежные выплаты в размере от 500 до 1.000 рублей (это около 30 и 60 шекелей) будут получать участники партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты военных СМИ, вдовы военнослужащих, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Размер пособий будет рассчитываться в зависимости от категории граждан.

Пособия поживающие в Израиле ветераны начнут получать с 1 января 2018 года. Но правительству еще предстоит в течение ближайшего месяца определить источник средств и порядок выплат.