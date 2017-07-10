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Завершилось голосование на выборах председателя партии "Авода"

время публикации: 21:00 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати фото
Завершилось голосование на выборах председателя партии "Авода"

В 21:00 закрылись почти все избирательные участки, на которых проходили выборы главы партии "Авода". Лишь избиратели, которые пришли на избирательные участки до 21:00 имеют возможность голосовать.

На 21:00 в голосовании приняли участие 59% членов партии. В первом круге процент голосовавших был аналогичным.

Голосование было электронным, и результаты выборов будут опубликованы примерно в 21:30.

В партии "Авода" отмечают, что особо высоким был процент голосования в кибуцах, где пользовался поддержкой Ави Габай. Голосование в арабском секторе, где сильны позиции Амира Переца, было менее интенсивным, чем того добивался бывший глава "Аводы". В течении дня штаб Переца просил продлить голосование в арабских населенных пунктах, однако эта просьба была отклонена.

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