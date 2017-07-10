Лапид обвинил приближенных Нетаниягу в коррупции, Беннет поддержал премьер-министра

В понедельник, 10 июля, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет прокомментировали задержание шести подозреваемых в причастности к "делу 3000", в рамках которого расследуются подозрения в коррупции при приобретении подводных лодок для ЦАХАЛа.

"Среди задержанных есть люди, входящие в близкое окружение главы правительства. Это дело - не только расследование коррупции. Это удар по безопасности государства", - сказал глава "Еш Атид".

"Расследование в самом разгаре, очень многое нам неизвестно. Но среди того, что мы знаем и то, что никто не отрицает абсолютно ясно, что из бюджета министерства обороны, без специальных разрешений, были переведены огромные деньги на банковские счета в Германии и Кипре. Затем деньги вернулись в карманы людей, приближенных к главе правительства", - добавил он.

В свою очередь, министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил: "Как член кабинета, выступавший в поддержку этой сделки, я хочу заявить: насколько мне известно и насколько я могу судить, все мотивы премьер-министра при организации и продвижении сделки были деловыми, продиктованными исключительно интересами безопасности государства. Я нисколько не сомневаюсь, что премьер-министр действовал в полном соответствии с законом, и выражаю ему свою полную поддержку в этом вопросе".

И Беннет, и Лапид высказались против возможного освобождения террористов в обмен на тела военнослужащих ЦАХАЛа. Беннет заявил, что министры от "Байт Иегуди" проголосуют против подобной сделки на заседании правительства. В то же время он отказался ответить на вопрос, является ли для него этот вопрос "красной чертой".