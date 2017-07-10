"Дело субмарин": заморожен банковский счет вице-адмирала запаса Элиэзера Марома

По информации 10-го канала ИТВ, по просьбе полиции заморожен банковский счет, принадлежащий вице-адмиралу запаса, бывшему командующему ВМФ ЦАХАЛа Элиэзеру Марому. Этот шаг, по информации телеканала, связан с расследованием "дела 3000".

Кроме того, заморожены банковские счета шестерых подозреваемых, задержанных 10 июля сотрудниками полиции, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала в рамках дела "3000", связанного с закупкой подводных лодок для ЦАХАЛа.

В сюжете 10-го канала подчеркивалось, что Элиэзер Маром еще не допрашивался полицией по этому делу.

Ранее радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция намерена просить суд продлить срок задержания троих подозреваемых, которые были задержаны утром.