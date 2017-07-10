По делу 3000 задержан бывший замглавы совета нацбезопасности

Разрешена к публикации информация, согласно которой одним из шести человек, задержанных утром в понедельник, 10 июля, по подозрению в причастности к "делу 3000", является бывший заместитель директора совета национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф.

Бар-Йосеф уже допрашивался осенью 2016 в рамках расследования подозрений на коррупцию в сфере природного газа. Он подозревался в продвижении интересов германского бизнесмена Майкла Герцога в сфере сжиженного природного газа.

В его резюме – 25 лет на флоте, включая должность начальника управления закупок ВМФ, работа в концерне "Рафаэль", должность директора комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и подкомиссии по оборонному бюджет, должность председателя совета директоров Хайфского порта.

В начале 2016 года Бар-Йосеф должен был быть назначен на пост председателя совета национальной безопасности, однако под давлением общественных организаций снял свою кандидатуру.